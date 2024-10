fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen SV 07 Elversberg

Bayer – Elversberg, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen nie wygląda tak imponująco, jak w poprzednim sezonie, kiedy to na krajowym podwórku zdobył historyczny dublet. Piłkarze Xabiego Alonso grają na mniejszej intensywności, a w dodatku nie przesądzają tak często o losach rywalizacji w końcówkach. Mimo tego, w dalszym ciągu są jedną z najlepszych niemieckich drużyn i liczą się w walce o najwyższe cele. We wtorek Aptekarze mają zamiar zameldować się w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Przed własną publicznością podejmą drugoligowy Elversberg, będąc oczywiście wielkim faworytem tego starcia. Mój typ – Bayer wygra więcej niż jedną bramką.

Bayer – Elversberg, ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen w sześciu ostatnich meczach aż czterokrotnie dzielił się punktami. W miniony weekend zremisował na wyjeździe z Werderem Brema (1-1), a wcześniej ograł Eintracht Frankfurt (2-1) i nie zdołał przesądzić o zwycięstwie w starcie z Kiel (2-2). W międzyczasie Aptekarze zdobyli siedem punktów w trzech kolejkach Ligi Mistrzów, triumfując nad Feyenoordem (4-0) i Milanem (1-0) oraz remisując z Brest (1-1).

Elversberg uchodzi za absolutnego średniaka zaplecza Bundesligi, choć ostatnio znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Cztery minione kolejki to aż dziesięć zdobytych punktów i wysokie zwycięstwa nad uznanymi ekipami, takimi jak Hamburger SV (4-2) i Hertha Berlin (4-1). W ligowej tabeli Elversberg zajmuje siódme miejsce ze zdobyczą 16 punktów.

Bayer – Elversberg, historia

W całej historii te drużyny mierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce oczywiście w Pucharze Niemiec, w sezonie 2022/2023. W ramach 1/32 finału doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia, bowiem to Elversberg okazał się wówczas lepszy od faworyzowanego Bayeru Leverkusen, wygrywając 4-3. Aptekarze spróbują więc we wtorek zmazać plamę z tej kompromitacji.

Bayer – Elversberg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że jakikolwiek inny wynik niż pewny awans Bayeru Leverkusen będzie olbrzymią sensacją. Kurs na wygraną Aptekarzy wynosi najczęściej 1.14. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Elversberg jest to nawet aż 22.00. Kurs na remis waha się między 8.40 a 10.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Bayer – Elversberg, przewidywane składy

Bayer Leverkusen: Hradecky, Mukiele, Tah, Hincapie, Tella, Garcia, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Frimpong, Schick

Bayer – Elversberg, kto wygra?

Bayer – Elversberg, transmisja meczu

Mecz 1/16 finału Pucharu Niemiec między Bayerem Leverkusen a Elversberg rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

