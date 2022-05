FC Barcelona – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona – Villarreal: typy na mecz La Liga. Pewna drugiego miejsca na koniec sezonu Duma Katalonii podejmować będzie w niedzielę walczącą o miejsce premiowane występami w europejskich pucharach Żółtą łódź podwodną.

Camp Nou LaLiga FC Barcelona Villarreal 2.16 4.00 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 14:11 .

Barcelona – Villarreal, typy na mecz i przewidywania

Dla Barcelony to mecz o pietruszkę, ale spodziewamy się, że będzie chciała pożegnać się z kibicami w dobrym stylu. Villarreal musi w niedzielę walczyć o zwycięstwo, ale nie ma po swojej stronie żadnych argumentów. Barcelona regularnie wygrywa z tym przeciwnikiem i stawiamy na to, że w ostatnim meczu sezonu również zapisze na swoje konto komplet punktów. Nasz typ: wygrana Barcelony

Fortuna 2.16 wygrana Barcelony Zagraj!

Barcelona – Villarreal, sytuacja kadrowa

Trener Barcelony Xavi Hernandez nie będzie miał do swojej dyspozycji kilku zawodników. Na liście kontuzjowanych znajdują się bowiem Sergino Dest, Eric Garcia, Nico Gonzalez, Pedri, Gerard Pique i Sergi Roberto. Pod znakiem zapytania stoi również występ Memphisa Depa’ya, ale gotowy do gry powinien być Ronald Araujo. Do meczowej kadry wrócą również Jordi Alba i Frenkie de Jong, którzy w ostatnim meczu pauzowali za kartki.

Villarreal przeciwko Barcelonie będzie musiał sobie poradzić bez Juana Foytha, Gerarda Moreno i Albero Moreno. Niepewne są także występy Arnauta Danjumy i Yeremiego Pino.

Barcelona – Villarreal, ostatnie wyniki

FC Barcelona w kończącym się sezonie 2021/22 miała swoje wzloty i upadki. Drużyna prowadzona obecnie przez Xaviego Hernandeza rywalizacje zakończy jednak na drugim miejscu, bowiem do ostatniej kolejki przystąpią z pięciopunktową przewagą nad trzecim w tabeli Atletico Madryt.

W czterech ostatnich ligowych meczach Barcelona zapisała na swoje konto 10 punktów. Po trzech wygranych z rzędu – 2:1 z Realem Mallorca, 2:1 z Realem Betis i 3:1 z Celtą Vigo – przed tygodniem zaliczyła potknięcie bezbramkowo remisując z Getafe. Na koniec sezonu Dumę Katalonii czeka pojedynek na Camp Nou z Villarreal, które cały czas ma o co grać.

Villarreal zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i nie może być jeszcze pewne występów w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Drużyna Unaia Emery’ego ma bowiem tylko jeden punkt przewagi na ósmym w tabeli Athletic Bilbao, który w ostatniej kolejce zmierzy się z Sevillą.

Villarreal w ostatnich kolejkach spisywał się ze zmiennym skutkiem. Z pięciu ostatnich meczów wygrał tylko dwa, doznał dwóch porażek i raz podzielił się punktami z rywalami. W ostatniej kolejce sprawił ogromny zawód swoim kibicom, przegrywając u siebie 1:2 z Realem Sociedad.

Barcelona – Villarreal, historia

Villarreal na ligowe zwycięstwo nad Barceloną czeka od… 2008 roku. Od tamtej pory Duma Katalonii regularnie odprawia z kwitkiem swojego najbliższego rywala. Obecnie może się pochwalić pięcioma wygranymi z rzędu, a w ostatnich 10 pojedynkach odniosła aż dziewięć zwycięstw. Żółta łódź podwodna nie ma więc po swojej stronie żadnych argumentów, tym bardziej, że na Camp Nou przegrała dziesięć ostatnich ligowych meczów.

W pierwszym spotkaniu w tym sezonie, które odbyło się 27 listopada 2021 roku, Barcelona wygrała 3:1, ale zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. Wszystkie gole padły w drugiej połowie, a szalę zwycięstwa na stronę gości w samej końcówce przechylili Depay i Coutinho.

Barcelona – Villarreal, kursy

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania jest Barcelona, na zwycięstwo której kursy oscylują w granicach 2.10 – 2.20. Wygrana Villarreal wyceniana jest na ponad 3.00.

Barcelona – Villarreal, przewidywane składy

Barcelona: ter Stegen – Alves, Araujo, Lenglet, Alva – Gavi, Busquets, F. de Jong – Dembele, Aubameyang, F. Torres

Villarreal: Rulli – Gaspar, Albiol, P. Torres, Estupinan – Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin – Lo Celso, Dia

Barcelona – Villarreal, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 22:00, będzie transmitowane “na żywo” na kanale Canal+ Sport. Mecz skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Odbierz! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.