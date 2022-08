FC Barcelona – Real Valladolid: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Real Valladolid: typy i kursy na mecz La Liga. W niedzielny wieczór Duma Katalonii powalczy o pierwsze ligowe zwycięstwo w tym przed własną publicznością. O premierowego gola w oficjalnym meczu na Camp Nou postara się również Robert Lewandowski.

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Real Valladolid 1.18 8.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 20:46 .

Barcelona – Real Valladolid, typy i przewidywania

W niedzielnym meczu trudno spodziewać się innego wyniku niż zwycięstwo Barcelony. Duma Katalonii od wielu regularnie odprawia z kwitkiem Real Valladolid i powinna odnieść 16. zwycięstwo z rzędu nad tym rywalem. Kursy na wygraną Dumy Katalonii nie są zbyt atrakcyjne, dlatego też idziemy w innym kierunku. Stawiamy na to, że w tym meczu do siatki trafiać będzie tylko jedna drużyna. Nasz typ: brak BTTS

STS 1.80 brak BTTS Zagraj!

Kurs 100.00 na bramkę Lewego lub zwycięstwo Barcy w Superbet

Robert Lewandowski ma na swoim koncie dwa trafienia w La Liga, ale dorobek ten będzie chciał poprawić już w niedzielę. Rejestrując się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL będzie miał możliwość postawienia na gola Lewandowskiego lub wygraną Barcelony po bardzo wysokim kursie 100.00. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Promocja na mecz Barcelona – Rayo Bukmacher Superbet Promocyjny kurs 100.00 na gola Lewandowskiego Promocyjny kurs 100.00 na wygraną Barcelony Stawka/możliwa wygrana 2 zł / 200 zł Kod promocyjny GOAL

Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL Wpłać depozytu w wartości min. 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO na bramkę Lewandowskiego w meczu lub zwycięstwo Barcelony w spotkaniu z Realem Valladolid Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 200 zł.

Szczegóły oferty i jej regulamin znajdziesz na stronie Superbet.

Barcelona – Real Valladolid, ostatnie wyniki

FC Barcelona rozczarowała w pierwszym spotkaniu La Liga w sezonie 2022/23 bezbramkowo remisując na Camp Nou z Rayo Vallecano. Podopieczni Xaviego Hernandeza nie potrafili przedrzeć się przez zasieki, które postawili rywale z Madrytu, choć dominowali przez większą część spotkania. Jednocześnie w stolicy Katalonii nie wpadano w panikę, zakładając, że zdecydowanie skuteczniejsza gra jest tylko kwestią czasu.

W drugiej kolejce Barcelona stanęła już na wysokości zadania i efektownie 4:1 pokonała na wyjeździe Real Sociedad. Próbkę swoich umiejętności zaprezentował również Robert Lewandowski, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz miał ogromny udział przy trafieniu Ansu Fatiego. Po tym meczu fani Barcelony mogli odetchnąć z ulgą i ze zdecydowanie większym optymizmem patrzeć w przyszłość. W mijającym tygodniu zespół Xaviego rozegrał również charytatywne spotkanie, w którym zremisował 3:3 na Camp Nou z Manchesterem City.

Niedzielny rywal katalońskiego giganta sezon rozpoczął od zdobycia jednego punktu w dwóch spotkaniach. W pierwszej kolejce Real Valladolid musiał uznać wyższość u siebie Villarreal (0:3), natomiast przed tygodniem sprawił małą niespodziankę, remisując 1:1 na wyjeździe z Sevillą.

Barcelona – Real Valladolid, historia

Historia dotychczasowych spotkań między tymi drużynami jest brutalna dla Realu Valladolid. Ostatni punkt przeciwko Barcelonie zdobyli w 2007 roku, kiedy przed własną publicznością zremisowali 1:1. W kolejnych piętnastu ligowych potyczkach za każdym razem komplet punktów po końcowym gwizdku sędziego trafiał na konto Barcelony.

Ostatnie pojedynki obu zespołów miały miejsce w sezonie 2020/21. Pierwsze spotkania w Valladolid zakończyło się pewną wygraną 3:0 Barcelony, natomiast w drugim meczu na Camp Nou gospodarze wygrali skromnie 1:0.

Barcelona – Real Valladolid, kursy bukmacherskie

Każdy inny wynik niż zwycięstwo Barcelony w tym meczu będzie zdaniem bukmacherów ogromną niespodzianką. Kursy na wygraną Dumy Katalonii w wypadku tego spotkania nie przekraczają 1.20. Największy polski bukmacher STS oferuje zakład bez ryzyka do 100 zł, który można między innymi wykorzystać na niedzielny mecz. Aby go odebrać wystarczy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Barcelona – Real Valladolid, przewidywane składy

W porównaniu do dwóch pierwszych spotkań, tym razem trener Barcelony Xavi Hernandez będzie miał do swojej dyspozycji sprowadzonego przez sezonem Julesa Kounde, którego w końcu udało się zarejestrować. Francuz w niedzielę może wybiec na murawę od pierwszej minuty. Do wyjściowego składu zespołu mogą wrócić również Jordi Alba i Raphinha. Zawieszenie za kartki odcierpiał z kolei Sergio Busquets.

W zespole Realu Valladolid nie wystąpią natomiast kontuzjowani Shon Weissman i Gonzalo Plata, a czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Sevillą pauzować musi Jawad El Yamiq.

Barcelona: ter Stegen – Araujo, Christensen, Garcia, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Raphinha

Real Valladolid: Asenjo – L. Perez, Sanchez, Fernandez, Escudero – Aguado, Mesa, K. Perez – Tuhami, Leon, Sanchez

Barcelona – Real Valladolid, transmisja meczu

Mecz 3. kolejki La Liga pomiędzy Barceloną i Realem Valladolid odbędzie w niedzielę (28 sierpnia) o godzinie 19:30. Spotkanie zupełnie za darmo będzie można obejrzeć na internetowej stronie bukmachera STS. Dostęp do transmisji wymaga jedynie zarejestrowania konta w STS podając kod promocyjny GOAL oraz zagrania dowolnego kuponu w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Transmisja telewizyjna będzie dostępna “na żywo” na kanale CANAL+ Premium. Mecz, który rozegrany zostanie na Camp Nou, skomentują Michał Mitrut i Tomasz Ćwiąkała. Mecz za pośrednictwem internetu będzie można obejrzeć w usłudze CANAL+ online, do której teraz dostęp można uzyskać oszczędzając nawet 120 zł. Decydując się na półroczny pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium 1 i Eleven Sports zapłacimy jedynie 240 zł, zamiast 360 zł. Wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

