FC Barcelona – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (20.05.2023)

IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Real Sociedad 1.86 3.80 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 08:28 .

FC Barcelona – Real Sociedad, typy bukmacherskie

FC Barcelona w ostatnich spotkaniach obecnego sezonu wystąpi bez presji, bowiem swój główny cel już zrealizowała. To może być jednocześnie dobra i zła wiadomość dla przeciwników. My nie mamy wątpliwości, że podopieczni Xaviego Hernandeza w każdym z pozostałych meczów będą celować w zwycięstwo. Końcówka sezonu będzie również ważna dla Roberta Lewandowskiego, który chce przypieczętować zdobycie korony króla strzelców w swoim pierwszym sezonie na hiszpańskich boiskach.

W przypadku sobotniego spotkania proponujemy typ na przynajmniej jednego gola Barcelony. Nasz typ: gol dla Barcelony

Barcelona – Real Sociedad, ostatnie wyniki

FC Barcelona przed tygodniem pewnie 4:2 pokonała w derbowym spotkaniu Espanyol i na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie Duma Katalonii ma aż 14 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Podopieczni Xaviego Hernandeza w ostatnich spotkaniach sezonu będą mogli zagrać na luzie, ale rywale z pewnością nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Piłkarze Barcelony będą chcieli również w dobrym stylu pożegnać się z Camp Nou, które opuszczą na czas zaplanowanej przebudowy.

W sobotni wieczór rywalem Barcelony będzie czwarty w tabeli Real Sociedad, który nie może być jeszcze pewny występów w Lidze Mistrzów. Obecnie zespół z San Sebastian ma pięć punktów przewagi nad Villarreal. Do realizacji celu na pewno przybliżyłoby ich zdobycie punktów przeciwko Dumie Katalonii, o co nie będzie łatwo, ale nie jest to również niemożliwe. Zespół Realu Sociedad w lidze jest niepokonany od pięciu meczów. W tym czasie odniósł trzy zwycięstwa i zanotował dwa remisy. Gorzej spisuje się na wyjazdach, choć w ostatnim spotkaniu na boisku rywali pokonał 2:0 Osasunę. Tym samym przerwał serię pięciu ligowych meczów na wyjeździe bez wygranej.

Barcelona – Real Sociedad, historia

W tym sezonie obie drużyny rywalizowały ze sobą już dwa razy i w obu przypadkach Barcelona. W pierwszym ligowym meczu Duma Katalonii wygrała na wyjeździe 4:1 (gole: Lewandowski x2, Dembele, Fati – Isak), natomiast w ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Króla zwyciężyła skromnie 1:0 (gol: Dembele).

Barcelona może również pochwalić wygraniem sześciu ostatnich ligowych meczów z Realem Sociedad. Imponująco wygląda również seria 24 kolejnych zwycięstw Dumy Katalonii przed własną publicznością.

Barcelona – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest wyraźnym faworytem zbliżającego się spotkania, co również ma swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów.

Barcelona – Real Sociedad, kto wygra?

BARCELONA – REAL SOCIEDAD Jak zakończy się mecz? wygraną Barcelony 0% remisem 0% wygraną Realu Sociedad 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Barcelony

remisem

wygraną Realu Sociedad

Barcelona – Real Sociedad, przewidywane składy

W zespole Barcelony z powodu pauzy za kartki nie będzie mógł wystąpić Gavi. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie natomiast Sergi Roberto, ktory już ostatni wrócił na ławkę rezerwowych po przerwie spowodowanej kontuzją.

W składzie Realu Sociedad ze względów zdrowotnych zabraknie Braisa Mendeza, Umara Sadiqa i Martina Merquelanza.

Barcelona – Real Sociedad, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Real Sociedad odbędzie się w poniedziałek (20 maja) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2. Za pośrednictwem internetu spotkanie obejrzymy natomiast w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ zostanie zmniejszony do 39 zł. W ten sposób przy półrocznym dostępie zaoszczędzisz 60 zł. Z oferty można skorzystać rejestrujac konto za pośrednictwem naszej strony.

Rywalizację Barcelony z Realem Sociedad będzie można oglądać również zupełnie za darmo w usłudze STS TV.

