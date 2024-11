Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Las Palmas, typy bukmacherskie

FC Barcelona jest murowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu. Pojedynek z Las Palmas może być również świetną okazją dla Roberta Lewandowskiego na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego. W obecnym sezonie La Liga Polak trafiał do siatki rywali już 15 razy i z ogromną przewagą prowadzi w klasyfikacji strzelców. Tymczasem bukmacher GOBET przygotował ofertę, dzięki której zakład na gola Lewandowskiego w meczu z Las Palmas można postawić po kursie 400. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: gol Lewandowskiego

Kurs 400 na gola Lewandowskiego

Świetną ofertę na sobotni mecz przygotował bukmacher GOBET. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz miał możliwość postawienia zakładu na gola Lewandowskiego po kursie 400. Wystarczy taki zakład postawić za 1 zł i w przypadku powodzenia zgarnąć aż 400 zł bonusu. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak korzystać z tej oferty.

Zarejestruj i zweryfikuj konto w GOBET z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład na gola Lewandowskiego w meczu z Las Palmas (typ: Robert Lewandowski strzeli gola) Jeżeli Lewandowski wpisze się na listę strzelców, otrzymasz od GOBET bonus 400 zł

Barcelona – Las Palmas, promocje

Oprócz wspomnianej wyżej promocji GOBET, warto również zwrócić uwagę na oferty Superbet i STS, jeżeli rozważamy typ na wygraną Barcelony. Obaj bukmacherzy oferują nowym klientom możliwość postawienia takiego zakładu po kursie 100 i zgarnięcie dzięki temu bonusu w wysokości 200 zł.

Barcelona – Las Palmas, ostatnie wyniki

FC Barcelona jeszcze niedawno miała aż dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. W ciągu dwóch ostatnich kolejkach przewaga ta stopniała do zaledwie czterech punktów. To efekt dwóch słabszych występów Dumy Katalonii, która najpierw przegrała 0:1 z Realem Sociedad, a przed tygodniem tylko zremisowała 2:2 z Celtą Vigo. Nadzieje na powrót do wcześniej prezentowanej formy dała jednak wygrana 3:0 ze Stade Brest w Lidze Mistrzów.

Las Palmas, które plasuje się tuż nad strefą spadkową, w ostatnich kolejkach spisywało się całkiem dobrze. Całkiem niedawno drużyna z Wysp Kanaryjskich nie miała na koncie jeszcze ani jednego zwycięstwa. To zmieniło się jednak w pięciu ostatnich kolejkach, w których odniosła aż trzy zwycięstwa. Na 15 możliwych do zdobycia punktów, zdobyła w tym czasie aż 9. Przed tygodniem musiała jednak uznać u siebie wyższość Realu Mallorca (2:3). Teraz o poprawienie tego bilansu również będzie szalenie trudno.

Barcelona – Las Palmas, historia

Las Palmas jeszcze nigdy w historii nie znalazło sposoby na pokonanie Barcelony. Bardzo rzadko jest również w stanie urwać je jakiekolwiek punkty. W poprzednim sezonie oba pojedynki zakończyły się wygranymi Dumy Katalonii – 2:1 na wyjeździe i 1:0 u siebie.

Barcelona – Las Palmas, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i stawiają Barcelonę w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. W standardowych ofertach kursy na zwycięstwo Barcy nie przekraczają 1.20. Na znacznie wyższe kursy można liczyć rozważając typ na niespodziankę w postaci remisu lub wygranej gości.

Barcelona – Las Palmas, przewidywane składy

Szkoleniowiec Barcelony Hansi Flick otrzymał świetną wiadomość przed sobotnim meczem. Do jego dyspozycji będzie bowiem Lamine Yamal, który z powodu kontuzji nie mógł wystąpić w trzech ostatnich spotkaniach. W kadrze na mecz z Las Palmas powinien znaleźć się także Ferran Torres. Wyłączni z gry ze względów zdrowotnych pozostają natomiast Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ansu Fati i Marc-Andre ter Stegen. Za czerwoną kartkę musi natomiast pauzować Marc Casado.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Las Palmas Diego Martinez FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-5-1 4-5-1 Przewidywany skład Las Palmas Diego Martinez Rezerwowi 3 Álex Balde 16 Fermín López 18 Pau Victor Delgado 21 Frenkie De Jong 24 Eric García 25 Wojciech Szczesny 31 Diego Kochen 32 Héctor Fort 36 Sergi Domínguez 2 Marvin Park 3 Mika Mármol 5 Javi Munoz 6 Fabio González 9 Marc Cardona 10 Alberto Moleiro 11 Benito Ramírez 12 Enzo Loiodice 13 Dinko Horkaš 16 Oliver McBurnie 17 Jaime Mata 21 Iván Gil 22 Daley Sinkgraven 24 Adnan Januzaj 28 Juanma Herzog

Barcelona – Las Palmas, typ kibiców

Barcelona – Las Palmas, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Las Palmas rozegrany zostanie w sobotę (29 listopada) o godzinie 14:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, obejmującego wszystkie kanały CANAL+, można uzyskać w specjalnej cenie z okazji Black Week. Korzystając z tej oferty przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 59 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Sobotni mecz Barcelona – Las Palmas jest również do obejrzenia za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

