FC Barcelona – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2022)

FC Barcelona po zwycięstwach nad Interem Miami i Realem Madryt będzie chciała kontynuować zwycięską serię za oceanem, co niewątpliwie doda jej pewności przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego. Juventus do tej pory nie miał okazji do zaprezentowania swojej jakości na tle wymagającego przeciwnika i trudno jest powiedzieć, co można po nim się spodziewać. Mecz z Juventusem będzie również drugą okazją dla Roberta Lewandowskiego na zdobycie pierwszego gola dla Barcelony.

FC Barcelona – Juventus, sytuacja kadrowa

Dla obu szkoleniowców mecz w Dallas będzie okazją do sprawdzenia nowych pomysłów na funkcjonowanie zespołu. Jak to bywa przy towarzyskich pojedynkach możemy spodziewać się sporych roszad w wyjściowych składach. Polscy kibice przede wszystkim liczą na występ Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty i wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stanie.

Trener Massimiliano Allegri na kilka tygodni przed startem nowego sezonu ma jeszcze dużo znaków zapytania. Niewykluczone, że mecz z Barceloną rozwiąże kilka jego wątpliwości co do optymalnego składu. Nie będzie mógł jednak skorzystać z usług Paula Pogby, który dołączył do klubu latem żegnając się z Manchesterem United. Francuz nabawił się bowiem kontuzji i w najbliższym czasie będzie wyłączony z gry.

FC Barcelona – Juventus, ostatnie wyniki

Dla Barcelony mecz z Juventusem będzie trzecim sprawdzianem podczas tournee po Stanach Zjednoczonych. W swoim pierwszym meczu Duma Katalonii nie dała żadnych szans Interowi Miami, gromiąc go aż 6:0. Do siatki rywali w tym spotkaniu trafiali Aubameyang, Raphinha, Fati, Gavi, Depay i Dembele. W ostatnią niedzielę ekipa Xaviego Hernandeza zmierzyła się z Realem Madryt. W meczu tym ponownie błysnął Raphinha, który zdobył jedynego gola meczu, po raz drugi wpisując się na listę strzelców w nowych barwach.

Juventus przygotowania do nowego sezonu rozpoczął od pojedynku z meksykańską Guadalajarą. Stara Dama zwyciężyła w tym meczu 2:0 po golach Da Gracy i Compagnona. W meczu z Barceloną możemy jednak spodziewać się zupełnie innego zestawienia turyńskiego zespołu.

FC Barcelona – Juventus, historia

Obie drużyny w ramach przygotowań do sezonu mierzyły się także w ubiegłym roku. Barcelona wygrała wówczas pewnie 3:0 po golach Depay’a, Braithwaite’a i Puiga. Ostatnie oficjalne pojedynki między tymi drużynami miały miejsce w 2020 roku, kiedy spotkały się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu na Allianz Stadium Barcelona wygrała 2:0, ale Juventus zrewanżował się na Camp Nou zwycięstwem 3:0.

FC Barcelona – Juventus, kursy

Bukmacherzy nie mają wątpliwości w przypadku tego spotkania. Zdecydowanie większe szanse na wygraną dają drużynie Barcelony. W Superbet kurs na wygraną Barcelony wynosi 1.80.

FC Barcelona – Juventus, transmisja meczu

Mecz Barcelony z Juventusem odbędzie się o godzinie 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę i będzie można obejrzeć go “na żywo” na kanale Polsat Sport. Zupełnie darmowa transmisję online będzie dostępna na internetowej stronie bukmachera STS. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki: zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

