Barcelona – Atletico, typy bukmacherskie

Niedzielny wieczór w Barcelonie zapowiada się niezwykle ciekawie i emocjonująco. FC Barcelona ma wiele do udowodnienia swoim kibicom i wygrana z Atletico na pewno by w tym pomogła. Goście z Madrytu znajdują się jednak w wysokiej formie i do stolicy Katalonii udają się również po pełną pulę, chcąc przerwać trwającą od 2006 serię spotkań bez wyjazdowej wygranej z Barceloną. W przypadku tego spotkania trudno wskazać końcowe rozstrzygnięcie i ja również się tego nie podejmę. Zwracam jednak uwagę na promocję, jaką przygotował STS. Kod promocyjny GOAL podany podczas rejestracji daje następnie możliwość postawienia zakładu na choćby jednego gola Barcelony lub Atletico po kursie 125.00. Więcej informacji znajdziesz poniżej. Mój typ: gol Barcelony

Kurs 125.00 na gola Barcelony lub Atletico

STS przygotował na niedzielne spotkanie Barcelony z Atletico atrakcyjną ofertę pozwalającą odebrać bonus o wartości 250 zł za poprawne wytypowanie drużyny z golem w tym pojedynku. Oznacza to, że kurs na bramkę Barcelony lub Atletico wynosi w tym przypadku aż 125.00. Jak skorzystać z tej promocji?

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie drużyny z golem w meczu FC Barcelona – Atletico Madryt Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł.

Barcelona – Atletico, ostatnie wyniki

Piłkarze Barcelony w tym sezonie nie potrafią jak na razie sprostać oczekiwaniom kibiców, jeżeli chodzi o prezentowaną przez siebie formę. Duma Katalonii jeżeli zwycięża, to z dużymi trudnościami. W ostatnim czasie zdarza się także, że z murawy schodzi bez zwycięstwa. Tak było między innymi przed tygodniem, kiedy w wyjazdowym meczu tylko zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano. W efekcie zajmuje dopiero czwarte miejsc w tabeli La Liga i do prowadzącego Realu Madryt, choć ma do rozegrania jeden mecz więcej, traci już siedem punktów.

Atletico do tej pory zgromadziło na swoim koncie tyle samo punktów co Duma Katalonii i plasuje się tuż przed nią dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Zespół Diego Simeone prezentuje się ostatnio również zdecydowanie lepiej, czego potwierdzeniem są cztery zwycięstwa z rzędu, biorą pod uwagę wszystkie rozgrywki. W tym czasie Atletico pokonali w lidze Villarreal (3:1) i Real Mallorca (1:0), natomiast w Lidze Mistrzów nie dało szans Celtikowi (6:0) i Feyenoordowi Rotterdam (3:1).

Barcelona – Atletico, historia

Trzy ostatnie ligowe konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygranymi Barcelony. W poprzednim sezonie Duma Katalonii dwukrotnie wygrywała skromnie 1:0.

Niezwykle imponująco wygląda również seria kolejnych ligowych meczów Barcelony z Atletico u siebie bez porażki. Wynosi bowiem aż 17. Goście z Madrytu po raz ostatni ograli Dumę Katalonii na jej terenie w ligowych rozgrywkach… w 2006 roku.

Barcelona – Atletico, kursy bukmacherskie

Barcelona nie zwykła przegrywać z Atletico przed własną publicznością, co oczywiście wpływa również na to, że jest postrzegana jako faworyt niedzielnego meczu. Rozważając typ na zwycięstwo Barcelony można liczyć na kursy w okolicy 2.00. Przy okazji meczu Barcelona – Atletico warto również zwrócić uwagę na promocję, jaką przygotował bukmacher STS. Podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość postawienia zakładu na gola jednej z drużyn po kursie 125.00. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz wyżej.

Barcelona – Atletico, typ kibiców

Barcelona – Atletico, przewidywane składy

Barcelona do niedzielnego spotkania przystąpi przede wszystkim bez dwóch zawodników. Poważna kontuzja kolana eliminuje z gry Gaviego. Utalentowany pomocnik z tego powodu nie zagra już w tym sezonie. Nadal wyłączony jest również Marc-Andre ter Stegen, który zmaga się z urazem pleców odniesionym podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec. Tym samym między słupkami bramki Barcelony ponownie stanie Inaki Pena.

Kilka absencji będzie miało miejsce także w Atletico. Ze względów zdrowotnych do dyspozycji Diego Simeone nie będą Pablo Barrios, Thomas Lemar i Vitolo. Dobrą wiadomością dla argentyńskiego szkoleniowca jest natomiast powrót do zdrowia Memphisa Depay’a i Reinildo.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 4 Ronald Araujo 11 Raphinha 14 João Félix 17 Marcos Alonso 20 Sergi Roberto 22 Ilkay Gündogan 26 Ander Astralaga 32 Fermín López 34 Aleix Garrido 35 Ángel Alarcón 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 4 Ronald Araujo 11 Raphinha 14 João Félix 17 Marcos Alonso 20 Sergi Roberto 22 Ilkay Gündogan 26 Ander Astralaga 32 Fermín López 34 Aleix Garrido 35 Ángel Alarcón 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 17 Javi Galán 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis

Barcelona – Atletico, transmisja meczu

Hit La Liga pomiędzy Barceloną i Atletico rozegrany zostanie w niedzielę (3 grudnia) o godzinie 21:00. W telewizji spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Transmisja dostępna będzie również za pośrednictwem internetu – w usłudze CANAL+ online. Jeżeli teraz zdecydujesz się na wykupienie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zaoszczędzisz aż 240 zł. Z promocji możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

