FC Barcelona – Royal Antwerp: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2023)

FC Barcelona - Antwerp: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Już we wtorek Duma Katalonii rozpocznie rywalizację w fazie grupowej, w której przyjdzie jej się zmierzyć z Royal Antwerp, FC Porto i Szachtarem Donieck. Pierwszym rywalem Barcelony będą Belgowie.

IMAGO/Bagu Blancox/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Royal Antwerp Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 18:33 .

Barcelona – Antwerp, typy bukmacherskie

Wtorkowe spotkanie na Stadionie Olimpijskim ma tylko jednego faworyta. Każdy inny rezultat niż wygrana Barcelony w tym meczu będzie sensacją. My również nie wątpimy w to, że po końcowym gwizdku sędziego trzy punkty trafią na konto Dumy Katalonii. Szukając odpowiedniego typu idziemy nieco w innym kierunku i do zakładu na zwycięstwo Barcelony dorzucamy typ na gola Lewandowskiego. Nasz typ: Lewandowski strzeli gola i Barcelona wygra

Barcelona – Antwerp, ostatnie wyniki

FC Barcelona rywalizację w Lidze Mistrzów rozpocznie w bardzo dobrym dla siebie momencie, tuż po pokazie siły jaki zademonstrowała w ostatnim ligowym meczu z Realem Betis. Tuż po przerwie na spotkania reprezentacji drużyna Xaviego Hernandeza wygrała u siebie efektownie 5:0, a wysoką formę zaprezentował cały zespół na czele z Robertem Lewandowski, który zdobył jedną z bramek i zaliczył dwie asysty.

Dla Dumy Katalonii była to czwarta ligowa wygrana z rzędu, po tym jak wcześniej wygrywała z Cadiz (2:0), Villarreal (3:2) i Osasuną (2:1). Jedyne potknięcie zanotowała na starcie ligowego sezonu, kiedy niespodziewanie bezbramkowo zremisowała z Getafe.

Rywalem Barcelony będzie Royal Antwerp, który do fazy grupowej awansowała dzięki ograniu AEK Ateny w czwartej rundzie eliminacyjnej (1:0 u siebie, 2:1 na wyjeździe). W rozgrywkach belgijskiej ekstraklasy jedenastce z Antwerpii idzie ze zmiennym skutkiem. Po sześciu rozegranych spotkaniach z 11 punktami na koncie zajmuje piąte miejsce w tabeli. W ostatni weekend pewnie 3:0 pokonała na wyjeździe Westerlo.

Barcelona – Antwerp, historia

Obie drużyny miały okazję spotkać się w przeszłości na europejskich boiskach. W sezonie 1964/65 rywalizowały ze sobą w Pucharze Miast Targowych. Dwumecz zakończył się wygraną 3:2 Barcelony (1:2 na wyjeździe, 2:0 u siebie).

Barcelona nie przegrała również u siebie z belgijskim klubem żadnego z ośmiu rozegranych spotkań (7 zwycięstw, 1 remis). Z kolei zespół z Antwerpii w trzech wyjazdowych potyczkach z zespołami z Hiszpanii za każdym razem schodził z boiska pokonany, notując przy tym bilans bramkowy 0:10.

Barcelona – Antwerp, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu. Rozważając typ na wygraną Dumy Katalonii trzeba liczyć się z tym, że kursy nie będą przekraczać 1.20. Sensacja w postaci wygranej gości z Antwerpii jest natomiast wyceniana nawet na 15.50. Warto taki typ zabezpieczyć zakładem bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać w STS podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Barcelona – Antwerp, kto wygra?

Barcelona – Antwerp, przewidywane składy

FC Barcelona do wtorkowego spotkania przystąpi bez dwóch kontuzjowanych zawodników – Ronalda Araujo i Pedriego. Gotowy do gry powinien być natomiast Ilkay Gundogan, który ostatnio narzekał na problemy z plecami.

Goście z Belgii również nie będą mogli wystąpić w najsilniejszym zestawieniu. Z drużyną do Katalonii z powodu urazów nie udali się Kobe Corbanie, Bjorn Engels, Ortwin De Wolf, Davino Verhulst i Sam Vines.

FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Royal Antwerp (Przewidywany skład) 4-3-3 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-3 Royal Antwerp (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Xavi Hernandez Mark van Bommel Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez

7 Ferrán Torres

11 Raphinha

13 Iñaki Peña

14 João Félix

17 Marcos Alonso

20 Sergi Roberto

26 Ander Astralaga

30 Marc Casado

32 Fermín López Gyrano Kerk 7

Alhassan Yusuf Abdullahi 8

George Ilenikhena 9

Jacob Ondrejka 17

Chidera Ejuke 19

Anthony Valencia 55

Niels Devalckeneer 81

Dorian Dessoleil 83

Barcelona - Antwerp, transmisja meczu

Mecz 1. kolejki fazy grupowej FC Barcelona - Royal Antwerp rozegrany zostanie we wtorek (19 września) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1. Z kolei za pośrednictwem internetu spotkanie będzie można obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w bardzo atrakcyjnej ofercie oszczędzając aż 204 zł. Wybierając półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacimy tylko 240 zł (40 zł miesięcznie), zamiast 444 zł w standardowej ofercie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

