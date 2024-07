Austria – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (02.07.2024)

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Marko Arnautović

Austria – Turcja, typy bukmacherskie

Reprezentacja Turcja zdaje się wreszcie stać na wysokości zadania. Od wielu lat na kolejnych imprezach uchodzi za “czarnego konia”, a później rozczarowuje swoją postawą. Tym razem przebrnęła przez fazę grupową i przygotowuje się do meczu w 1/8 finału. We wtorek dojdzie do bardzo intrygującego starcia, które nie ma wyraźnego faworyta. Wydaje się, że to Austria ma większe szanse na awans do ćwierćfinału, biorąc pod uwagę jej dotychczasowe występy. Ekipa Ralfa Rangnicka wygrała wymagającą grupę, gdzie okazała się lepsza od takich europejskich potęg, jak Francja czy Holandia. Gra piłkę fizyczną, asekuracyjną, opartą na skutecznej defensywie. Szalony mecz z Holandią mógł temu zaprzeczyć, lecz główne założenie Rangnicka jest takie, aby być po prostu dobrze zorganizowanym i solidnym w każdym aspekcie. W tureckiej ekipie nie brakuje z kolei młodzieńczej fantazji, którą gwarantują wschodzące gwiazdy Juventusu i Realu Madryt. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Austria – Turcja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Austrii rozpoczęła zmagania na Euro 2024 od porażki z Francją 0-1. Pokazała się w tym meczu z niezłej strony, była blisko urwania punktów faworytowi, lecz w kluczowych momentach brakowało skuteczności. Spotkanie z Polską ułożyło się już zdecydowanie lepiej. Austriacy byli stroną wyraźnie przeważającą, w pełni zasłużenie wygrywając 3-1 po trafieniach Gernota Traunera, Christopha Baugmartnera oraz Marko Arnautovicia. Walcząca o pierwsze miejsce w grupie Austria ograła w ostatniej kolejce Holendrów 3-2. Tym razem do siatki trafiali Romano Schmid i Marcel Sabitzer.

Turcja zaczęła fazę grupową wyśmienicie, bowiem od zwycięstwa z Gruzją 3-1. Obie ekipy urządziły kibicom fantastyczne widowisko, pełne zwrotów akcji i znakomitych bramek. Dla Turków strzelali Mert Muldur, Arda Gueler oraz Kerem Akturkoglu. Później Turcja dostała solidne lanie od Portugalii, z którą przegrała aż 0-3. W spotkaniu decydującym o awansie do fazy pucharowej pokonała natomiast Czechy 2-1. Tutaj zabłysnął z kolei Hakan Calhanoglu, trafiając po bardzo technicznym i precyzyjnym uderzeniu.

Austria – Turcja, historia

Austria oraz Turcja grały ze sobą do tej pory aż siedemnaście razy. Co ciekawe, będzie to między nimi pierwsze starcie w meczu o tak dużej randze. Dotychczas te ekipy mierzyły się jedynie towarzysko lub w ramach eliminacji do mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. W marcu Austria rozgromiła Turcję w meczu kontrolnym aż 6-1. Czy teraz będzie można spodziewać się powtórki?

Austria – Turcja, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Austrię za faworyta wtorkowego meczu o awans do ćwierćfinału Euro 2024. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.00. W przypadku ewentualnej wygranej Turcji jest to natomiast nawet 4.40. Kurs na remis waha się między 3.20 a 3.40. Warto pamiętać, że ten zakład nie obejmuje zwycięstwa po dogrywce lub rzutach karnych, lecz jedynie w regulaminowym czasie gry.

Austria – Turcja, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do tego meczu dość poważnie osłabione. Selekcjoner reprezentacji Austrii nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego za żółte kartki Patricka Wimmera oraz Gernota Traunera, który skarży się na problemy zdrowotne. W ekipie tureckiej zabraknie z kolei Hakana Calhanoglu – on również pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Oprócz niego, nie zobaczymy również Sameta Akaydina, podstawowego obrońcy w fazie grupowej.

Austria – Turcja, przewidywane składy

Prawdziwym bólem głowy będzie zastąpienie nieobecnych. Selekcjoner reprezentacji Turcji może zdecydować się na posłanie do ofensywy Cenka Tosuna, który strzelił gola w meczu z Czechami. Wówczas miejsce Hakana Calhanoglu w drugiej linii mógłby zająć Arda Gueler, a na skrzydło przesunięty zostałby Baris Yilmaz, pełniący niekiedy rolę osamotnionego napastnika.

Austria Ralf Rangnick Turcja Vincenzo Montella Austria Ralf Rangnick 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Turcja Vincenzo Montella Rezerwowi 1 Heinz Lindner 2 Maximilian Wöber 3 Gernot Trauner 8 Alexander Prass 11 Michael Gregoritsch 12 Niklas Hedl 14 Leopold Querfeld 17 Florian Kainz 18 Romano Schmid 21 Flavius Daniliuc 22 Matthias Seidl 24 Andreas Weimann 25 Maximilian Entrup 26 Marco Grüll 2 Zeki Celik 5 Okay Yokuslu 6 Orkun Kökcü 7 Kerem Aktürkoglu 11 Yusuf Yazici 12 Altay Bayindir 13 Ahmetcan Kaplan 15 Salih Özcan 17 Irfan Can Kahveci 23 Ugurcan Cakir 24 Semih Kilicsoy 25 Yunus Akgün 26 Bertug Yildirim

Austria – Turcja, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1/8 finału Euro 2024 między Austrią a Turcją rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na TVP Sport oraz TVP 1.

