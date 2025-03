Atletico Madryt – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2025)

Atletico Madryt - Real Madryt: typy i kursy na rewanżowe starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Santiago Bernabeu wygrali Królewscy i są bliżej awansu do ćwierćfinału. Spotkanie odbędzie się w środę (12 marca) o godz. 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Atletico Madryt – Real Madryt: typy i przewidywania

Środowy wieczór na Estadio Metropolitano zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ Atletico Madryt i Real Madryt zmierzą się w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu na Santiago Bernabeu to Los Blancos są w lepszej sytuacji. Królewscy wygrali (2:1) po bramkach Rodrygo i Brahima Diaza. Jednak ekipa Diego Simeone nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zrobi wszystko, by odwrócić losy rywali.

Dodatkowego smaczku derbom Madrytu dodaje fakt, że arbitrem spotkania będzie Szymon Marciniak. Królewscy przystępują do tego starcia w roli faworytów, ale piłkarze Rojiblancos mają w ręku potężny atut, czyli własne boisko, gdzie potrafią być niezwykle groźne. Spodziewam się zaciętej i wyrównanej rywalizacji, w której żadna ze stron nie zdoła przechylić szali na swoją korzyść. Mój typ: remis.

Atletico Madryt – Real Madryt: ostatnie wyniki

Drużyna Diego Simeone w minioną niedzielę sensacyjnie przegrała z Getafe (1:2), tracąc dwa gole w końcówce spotkania. To kosztowało spadek na trzecie miejsce w La Liga, a ewentualne odpadnięcie z Ligi Mistrzów byłoby kolejnym ciosem w sezonie. Z pięciu ostatnich potyczek Rojiblancos wygrali dwa razy, zremisowali z Barceloną (4:4) w Pucharze Króla, a teraz mają serię dwóch porażek z rzędu.

Z kolei Real, choć wygrał swój ligowy mecz z Rayo Vallecano (2:1) w lidze, nie zachwycił grą. Rywale mieli większe posiadanie piłki i więcej strzałów, co pokazuje, że Królewscy nie są w szczytowej formie. Na początku marca ulegli Betisowi (1:2).

Atletico Madryt – Real Madryt: historia

W zeszłym tygodniu drużyna Carlo Ancelottiego błyskawicznie wyszła na prowadzenie. Już w czwartej minucie drogę do siatki rywali efektownym strzałem znalazł Rodrygo. Tuż przed przerwą Julian Alvarez doprowadził do wyrównania. Decydujący cios padł w 55. minucie, gdy Brahim Diaz wykorzystał swoją szansę i zapewnił Królewskim cenne zwycięstwo. W obecnym sezonie obie drużyny już dwukrotnie mierzyły się w La Liga, a za każdym razem rywalizacja kończyła się podziałem punktów. Oba mecze zakończyły się wynikiem (1:1).

Atletico Madryt – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta rewanżowego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów, które odbędzie się na stadionie Atletico. Kursy na zwycięstwo Rojiblancos oscylują w granicach 2.50–2.55, co świadczy o wyrównanych szansach.

Triumf Realu Madryt został wyceniony nieco wyżej, ponieważ wynosi około 2.67, co sugeruje, że bukmacherzy minimalnie skłaniają się ku gospodarzom. Z kolei kurs na remis wynosi mniej więcej 3.50.

Atletico Madryt – Real Madryt: przewidywane składy

Zacięty wyścig o mistrzostwo Hiszpanii sprawił, że Carlo Ancelotti wystawił bardzo mocny skład w weekendowym meczu Realu Madryt z Rayo. W wyjściowej jedenastce znaleźli się Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham oraz Rodrygo. Królewscy muszą sobie radzić z kilkoma absencjami. Dani Ceballos nie zagra z powodu kontuzji ścięgna udowego. Antonio Rudiger i Thibaut Courtois powinni być dostępni w derbach Madrytu.

Diego Simeone nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Kok. Niepewne pozostają także występy Clementa Lengleta i Rodrigo De Paula, co może wpłynąć na zestawienie defensywy i środka pola. Fani Rojiblancos pokładają duże nadzieje w Julianie Alvarezie, który imponuje skutecznością w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk w poprzednim starciu zdobył swoją siódmą bramkę w dziewięciu występach w tych rozgrywkach.

Atletico Madryt Diego Simeone Real Madryt Carlo Ancelotti Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Juan Musso 3 Cesar Azpilicueta 9 Alexander Sørloth 10 Angel Correa 11 Thomas Lemar 16 Nahuel Molina Lucero 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 5 Rodrigo De Paul 15 Clement Lenglet 4 David Alaba 6 Eduardo Camavinga 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 17 Lucas Vazquez 20 Fran García 26 Fran Gonzalez 5 Jude Bellingham

Atletico Madryt – Real Madryt: sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Atletico Madryt Zawodnik Powrót Koke Uraz mięśnia Niepewny Clement Lenglet Uraz mięśnia Niepewny Rodrigo De Paul Uraz mięśnia Niepewny Angel Correa Czerwona kartka Po 1 meczu Thomas Lemar Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Arthur Vermeeren Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Daniel Ceballos Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2025 Jesus Vallejo Uraz mięśnia Niepewny

Atletico Madryt – Real Madryt: kto wygra?

Kto awansuje do 1/4 finału Ligi Mistrzów? Atletico Madryt

Real Madryt Atletico Madryt 67%

Real Madryt 33% 3+ Votes

Atletico Madryt – Real Madryt: transmisja meczu

mecz obejrzysz bowiem na kanale CANAL+ Extra 1, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok, jeśli zarejestrujesz się z naszego linku.

