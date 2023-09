IMAGO/Cesar Cebolla/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Jude Bellingham

Atletico Madryt Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 14:12 .

Atletico – Real Madryt, typy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem żadna z drużyn nie prezentuje na obecnym etapie takiej formy, która stawiałaby ja w roli faworyta. Choć Królewscy wygrali wszystkie do tej pory rozegrane w tym sezonie mecze, to o zdobycie trzech punktów na Wanda Metropilitano będzie im bardzo trudno. Wytypowanie końcowego rozstrzygnięcia w tym spotkaniu jest bardzo trudne, dlatego idę w innym kierunku. Stawiam na to, że obie drużyny zdobędą w tym pojedynku po przynajmniej jednym golu. Taka sytuacja miała miejsce w każdej z trzech ich konfrontacji w poprzednim sezonie. Mój typ: BTTS

Betclic 1.76 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Atletico – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt w obecnym sezonie może pochwalić się bardzo efektywną grę. Choć forma drużyny Carlo Ancelottiego pozostawia jeszcze wiele do życzenia, Królewscy mają na swoim koncie komplet punktów. W rozgrywkach ligowych wygrali wszystkie pięć dotychczas rozegranych spotkań – 2:0 z Athletic Bilbao, 1:0 z Celtą Vigo, 2:1 z Getafe i 2:1 z Realem Sociedad. W mijającym tygodniu Królewscy zainkasowali również pierwszy komplet punktów w fazie grupowej Ligi Mistrzów, bardzo szczęśliwie wygrywając 1:0 z Unionem Berlin.

Atletico w tym sezonie spisywało się do tej pory ze zmiennym skutkiem. W lidze zdążyło rozegrać cztery mecze, w których zdobyło siedem punktów. Pierwszej porażki doznało przed tygodniem ulegając 0:3 Valencii. Tym samym nie potwierdziło świetnej formy zaprezentowanej tuż przed przerwą na mecze reprezentacji, kiedy efektownie 7:0 rozbiło Rayo Vallecano. Drużyna Diego Simeone w tym tygodniu również rozpoczęła rywalizację w Lidze Mistrzów. W wyjazdowym meczu zremisowała 1:1 z Lazio.

Atletico – Real Madryt, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny rozegrał po trzy spotkania. W ligowym meczu na stadionie Atletico górą był Real Madryt, który wygrał 2:1. W rundzie rewanżowej spotkanie na Santiago Bernabeu zakończyło się remisem 1:1. W międzyczasie obie drużyny mierzyły się w ćwierćfinale Pucharu Króla. Górą był Real, który po dogrywce wygrał 3:1.

Atletico – Real Madryt, kursy bukmacherskie

W tym miejscu zwracamy uwagę na ofertę powitalną, jaką dla nowych użytkowników ma Betclic. W jej skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka 200 zł, który można wykorzystać między innymi na zakład dotyczący niedzielnych derbów Madrytu. Do odebrania pakietu powitalnego uprawnia podanie kodu promocyjnego GOAL podczas rejestracji.

Atletico – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Atletico 0% remisem 0% wygraną Realu Madryt 100% 6 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Atletico

remisem

wygraną Realu Madryt

Atletico – Real Madryt, przewidywane składy

Obie drużyny do niedzielnego spotkania przystąpią poważnie osłabione. W zespole gospodarzy z powodu kontuzji zabraknie Barriosa, Rodrigo De Paula Thomasa Lemara, Reinildo, Caglara Soyuncu. Mało prawdopodobny jest także występ Koke i Memphisa Depay’a.

Z dużymi problemami kadrowymi od początku sezonu zmaga się także Real Madryt. Trener Carlo Ancelotti w derbach nie będzie mógł skorzystać z usług Thibaut Courtois, Edera Militao i Daniego Carvajala. Do treningów z zespołem wrócił już Vinicius Junior, ale raczej nie pojawi się w wyjściowym składzie.

Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Trenerzy ▼ Diego Simeone Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic

2 José Giménez

3 Cesar Azpilicueta

6 Koke

17 Javi Galán

25 Rodrigo Riquelme

27 Ilias Kostis

31 Antonio Gomis Nacho Fernandez 6

Luka Modric 10

Eduardo Camavinga 12

Andriy Lunin 13

Daniel Ceballos 19

Brahim Díaz 21

Ferland Mendy 23

Arda Güler 24

Lucas Cañizares 31

Nico Paz 32

Gonzalo García 33 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Atletico Madryt (Przewidywany skład) 3-5-2 Real Madryt (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Trenerzy ▼ Diego Simeone Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic

2 José Giménez

3 Cesar Azpilicueta

6 Koke

17 Javi Galán

25 Rodrigo Riquelme

27 Ilias Kostis

31 Antonio Gomis Nacho Fernandez 6

Luka Modric 10

Eduardo Camavinga 12

Andriy Lunin 13

Daniel Ceballos 19

Brahim Díaz 21

Ferland Mendy 23

Arda Güler 24

Lucas Cañizares 31

Nico Paz 32

Gonzalo García 33

Atletico - Real Madryt, transmisja meczu

Derby Madrytu rozegrane zostaną w niedzielę (24 września) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji pozwalającej uzyskać dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium na rok z rabatem 240 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony miesięczny koszt w ofercie rocznej wyniesie tylko 54 zł.

Zakład bez ryzyka Międzynarodowa marka Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.