Atletico – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Królewscy po niesamowitym ostatnim tygodniu udadzą się teraz na Wanda Metropolitano, na teren swojego lokalnego rywala. Los Rojiblancos nie będą mogli w tym meczu liczyć na taryfę ulgową.

Estadio Wanda Metropolitano LaLiga Atletico Madryt Real Madryt 2.20 3.55 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 21:51 .

Atletico – Real Madryt, typy i przewidywania

Teoretycznie dla Realu Madryt niedzielne spotkanie jest o “pietruszkę”, ale nie ma wątpliwości, że Królewscy zrobią wszystko, aby spełnić oczekiwania swoich kibiców. A ci chcą tylko jednego – zwycięstwa nad Atletico. W niedzielny wieczór spodziewamy się zaciętego spotkania, w którym liczymy na gole z obu stron. Nasz typ: BTTS

Atletico – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt ma za sobą niezwykle udany tydzień. Po ostatniej efektownej wygranej 4:0 nad Espanyolem Barcelona Królewscy na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek zapewnili sobie 35. w historii mistrzowski tytuł. Kilka dni później drużyna Carlo Ancelottiego w niesamowitym stylu wywalczyła awans do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu 1/2 finału Królewscy pokonali 3:1 po dogrywce Manchester City, choć jeszcze chwilę przed zakończeniem podstawowego czasu gry przegrywali 0:1.

Teraz Królewskich czeka derbowe spotkanie z Atletico Madryt, które aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale ma realne szanse na zakończenie sezonu na podium. Do trzeciej obecnie Sevilli traci trzy punkty. Podopieczni Diego Simeone, aby zrealizować cel musza grać jednak zdecydowanie lepiej niż w ostatnich meczach.

W dwóch ostatnich ligowych meczach Atletico zdobyło tylko jeden punkt. Po bezbramkowym remisie z Granadą na własnym stadionie, w ostatniej kolejce Atletico przegrało 0:2 na wyjeździe z Athletic Bilbao.

Atletico – Real Madryt, historia

Historia ostatnich pojedynków obu drużyn zdecydowanie przemawia na korzyść Realu Madryt, który po raz ostatni w ligowym meczu przegrał z Atletico w 2016 roku. Od tamtej pory drużyna z Wanda Metropolitano była w stanie jedynie urywać po punkcie swojemu bardziej utytułowanemu przeciwnikowi.

Pierwsze starcie obu drużyn w tym sezonie zakończyło się wygraną 2:0 Królewskich. Na listę strzelców wpisywali się Karim Benzema i Marco Asensio. Teraz obu drużynom przyjdzie się jednak zmierzyć na Wanda Metropolitano, gdzie na cztery ostatnie pojedynki trzy kończyły się remisami i tylko jedno wygraną Realu.

Atletico – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Atletico – Real Madryt, przewidywane składy

Atletico do niedzielnego spotkania przystąpi bez kilku ważnych zawodników. Z powodów zdrowotnych na murawie zabraknie Joao Felixa i Thomasa Lemara, natomiast za kartki pauzować muszą Mario Hermoso i Reinildo.

Długa lista nieobecnych jest także w ekipie Realu. W kadrze na mecz ogłoszonej przez Carlo Ancelottiego zabrakło zmagających się z urazami Marcelo, Davida Alaby, Daniego Ceballosa, Edena Hazarda i Garetha Bale’a. Z kolei choroba eliminuje z gry Isco.

Atletico: Oblak – Savic, Gimenez, Felipe – Llorente, De Paul, Koke, Lodi – Carrasco, Suarez, Griezmann

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

Atletico – Real Madryt, transmisja meczu

Niedzielne derby Madrytu oczywiście będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2.

