Atletico – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Podopieczni Josepa Guardioli do rewanżowego ćwierćfinału Ligi Mistrzów przystąpią z zaliczką z pierwszego spotkania. Muszę się jednak spodziewać kolejnej trudnej przeprawy z jedenastką Diego Simeone.

Estadio Wanda Metropolitano Liga Mistrzów Atletico Madryt Manchester City 4.65 3.65 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2022 08:26 .

Atletico – Manchester City, typy i przewidywania

Pierwsze spotkanie między tymi zespołami zakończyło się skromną, ale w pełni zasłużoną wygraną 1:0 Manchesteru City. W przeciwieństwie do występu na Etihad Stadium, w którym nie oddało ani jednego strzału na bramkę, Atletico w rewanżu będzie musiało się otworzyć, jeżeli marzy o odrobieniu strat i awansie do kolejnej rundy. Dzięki temu podopieczni Josepa Guardioli powinni mieć więcej miejsca w okolicy pola karnego rywali i więcej okazji do wyprowadzania kontrataków. Dlatego też spodziewamy się nawet kilku goli w tym meczu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Atletico – Manchester City, ostatnie wyniki

Po ubiegłotygodniowym starciu na Etihad Stadium, obie drużyny w ostatni weekend miały okazję rozegrać kolejne ligowe spotkania. Żadnej z nich nie udało się odnieść zwycięstw, ale w znacznie lepszych nastrojach byli podopieczni Josepa Guardioli. Prowadzony przez niego Manchester City po niesamowitym spotkaniu zremisował 2:2 ze swoim głównym rywalem do zdobycia mistrzostwa Anglii – Liverpoolem. Obie drużyny wzniosły się w tym meczu na niesamowity poziom i stworzyły kapitalne widowisko dla swojej drużyny. Remis sprawił, że Manchester City utrzymał jednopunktową przewagę nad The Reds w ligowej tabeli.

Atletico jeszcze niedawno mogło się pochwalić świetną serią sześciu ligowych wygranych z rzędu, ale została ona przerwana w sobotę. Los Rojiblancos niespodziewanie przegrali 0:1 z plasującym się wówczas w strefie spadkowej Realem Mallorca. Porażkę Atletico wykorzystali jej ligowi rywale. W efekcie zespół Diego Simeone spadła na czwarte miejsce w tabeli i ma tylko trzy punkty przewagi nad szóstym Realem Sociedad.

Atletico – Manchester City, historia

Pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek między tymi zespołami, który rozegrany został 5 kwietnia, był jednocześnie ich pierwszą konfrontacją w historii. Mecz od pierwszej minuty toczył się pod dyktando Manchesteru City, natomiast piłkarze Atletico skupili się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Gospodarzom defensywę rywali udało się sforsować w 70. minucie, kiedy bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Kevin de Bruyne. Jedenastka z Madrytu nie odpowiedziała w żaden sposób, a w pomeczowych statystykach nie miała po swojej stronie choćby jednego oddanego strzału.

Atletico – Manchester City, kursy bukmacherskie

Po tym jak wyglądało pierwsze spotkanie nie może dziwić fakt, że bukmacherzy większe szanse na wygraną w rewanżowym meczu dają gościom z Manchesteru. Obywatele mogą jednak spodziewać się z trudnej przeprawy. W przypadku tego spotkania warto rozważyć skorzystanie z zakładu bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Atletico – Manchester City, przewidywane składy

Trener Atletico Diego Simeone w rewanżowym meczu na pewno nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanego Hectora Herrery. Mało prawdopodobny jest również występ podstawowego obrońcy Jose Gimeneza, który zmaga się z urazem łydki. Do kadry meczowej wróci natomiast Yannick Carrasco, który w pierwszym meczu w Manchesterze nie mógł zagrać z powodu zawieszenia.

W składzie Manchesteru City zabraknie natomiast przede wszystkim dwóch zawodników – kontuzjowanego Rubena Diasa oraz pauzującego za kartki Gabriela Jesusa. W gronie piłkarzy, z których może skorzystać sztab szkoleniowy gości jest ponownie Kyle Walker, który odcierpiał już karę za czerwoną kartkę.

Atletico: Oblak – Savic, Felipe, Reinildo – Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Lodi – Griezmann, Felix

Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Laporte, Ake – Gundogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Foden, Sterling

Atletico – Manchester City, transmisja meczu

Środowe spotkanie na Wanda Metropolitano w Madrycie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, obejrzymy “na żywo” na kanałach TVP1 i Polsat Sport Premium 1.

