Pressfocus Na zdjęciu: Jesus Navas (z lewej) i Koke

Atletico Madryt – Sevilla: typy i kursy na mecz La Liga. Dzięki zwycięstwu nad Elche Atletico Madryt zagwarantowało sobie udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Brzmi to dość groteskowo, jednak takie są realia obecnego sezonu podopiecznych Diego Simeone. W przedostatniej kolejce Rojiblancos zmierzą się w meczu na szczycie La Liga. Naprzeciwko nich staną piłkarze Sevilli, która ma nadzieję zepchnąć Atleti z podium i zakończyć sezon na trzecim miejscu.

Estadio Wanda Metropolitano LaLiga Atletico Madryt Sevilla FC 2.27 3.10 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 19:03 .

Atletico Madryt – Sevilla, typy i przewidywania

Podopieczni Diego Simeone rozgrywają najgorszy sezon od lat, jednak wciąż mogą liczyć na miejsce na podium La Liga. Świadczy to o ogromnej jakości piłkarzy, którzy wielokrotnie w tym sezonie rzutem na taśmę ratowali wyniki meczów. Rojiblancos wykorzystali niemoc Sevilli i po raz pierwszy od 4. kolejki wskoczyli na podium. W tym sezonie drużyna cierpi nie tylko na problemy w defensywie, ale przede wszystkim brak lidera, który poprowadziłby zespół w trudnych momentach. W tej roli po powrocie na Wanda Metropolitano kompletnie nie odnalazł się Antoine Griezmann, który ostatnie trafienie zanotował 6 stycznia w meczu pucharu Króla. Atletico ma mnóstwo jakościowych piłkarzy ofensywnych, którzy nie potrafią jak na razie odpowiednio współpracować. Gra kolektywna będzie kluczowym warunkiem, do pokonania Sevilli.

Kibice Sevilli po znakomitym początku sezonu mogą czuć się mocno rozczarowani wynikami osiąganymi przez ich ulubieńców w rundzie wiosennej. Podopieczni Julena Lopeteguiego kompletnie zatracili pazur i popadli w marazm. Spadek formy i zaangażowania piłkarzy jest wyraźnie zauważalny od czasu feralnego meczu z Realem Madryt, w którym Sevilla do przerwy wygrywała 2:0, żeby finalnie polec 2:3. Ekipie brakuje klasowego napastnika, który mógłby zagwarantować regularne bramki. Do takiej roli nie dorósł jeszcze Rafa Mir, który z 12 trafieniami jest najlepszym strzelcem drużyny. Jeśli Sevilla zaprezentuje tak mierną skuteczność jak w starciu z Mallorcą, trudno może być o pozytywny rezultat w meczu z Atletico. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Superbet 1.58 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Superbet

Atletico Madryt – Sevilla, sytuacja kadrowa

Diego Simeone w starciu z Sevillą nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Joao Felixa i Thomasa Lemara. Niepewny wydaje się także być stan zdrowia Sime Vrsaljko, który w meczu z Elche musiał opuścić boisko już w pierwszej połowie z powodu urazu. Po stronie Sevilli natomiast możemy spodziewać się braku kontuzjowanych Fernando i Suso, którzy od dłuższego czasu zmagają się z urazami. Nie wystąpi prawdopodobnie również Karim Rekik, który narzeka na problemy zdrowotne od czasu meczu z FC Barceloną.

Atletico Madryt – Sevilla, ostatnie wyniki

Atletico zdecydowanie podniosło się po porażce z Athletikiem Bilbao. Podopieczni Diego Simeone wygrali kolejne mecze z Realem Madryt i Elche i są na dobrej drodze do zakończenia sezonu na podium La Liga. Aby tak się stało, potrzebują oni zwyciężyć w najbliższym spotkaniu z Sevillą. Biorąc pod uwagę ostatnie pięć meczów ligowych. Rojiblancos przegrali tylko raz. Poza tym trzykrotnie zwyciężyli i zanotowali jeden remis, w meczu z Granadą.

Atletico Madryt – Sevilla, historia

Mecze tych dwóch drużyn od kilku sezonów są stosunkowo wyrównane. Nie pada w nich zbyt wiele bramek, a częściej wygrywają zawodnicy Sevilli. Patrząc po poprzednich pięciu meczach ligowych, ekipa z Andaluzji zwyciężyła dwukrotnie – w tym, a także w poprzednim sezonie. Miało to jednak miejsce na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. W Madrycie w zeszłym roku lepsze było Atletico, które wygrało 2:0. Pozostałe dwa spotkania kończyły się remisami.

Atletico Madryt – Sevilla, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają świadomość, jak wyrównane może być to starcie, dlatego kursy na obie drużyny są stosunkowo wysokie. Typ na wygraną Atletico wynosi aż 2.45, natomiast kurs na zwycięstwo Sevilli to ok. 3.58. Remis jest wyceniany natomiast między 2.85, a 3.10. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Atletico Madryt – Sevilla, przewidywane składy

Atletico: Oblak – Savic, Gimenez, Reinildo – Kondogbia, Koke, Llorente, De Paul, Carrasco – Matheus Cunha, Griezmann

Sevilla: Bono – Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna – Rakitic, Jordan, Delaney – Corona, Rafa Mir, Ocampos

Atletico Madryt – Sevilla, transmisja

Mecz “na żywo” obejrzycie jedynie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS. Ma to związek z tym, że wszystkie spotkania najbliższej kolejki rozgrywane są o tej samej porze, a CANAL+ Sport i Eleven Sport zdecydowały się transmitować mecze FC Barcelony i Realu Madryt.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.