Atletico Madryt – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2024)

Atletico Madryt – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt jest aktualnym mistrzem Hiszpanii. Nawet tej drużynie zdarzają się jednak chwile słabości, czego efektem była dwukrotna strata punktów w tym sezonie La Liga. Królewscy nie przegrywają jednak meczów. Ostatnim zespołem, który znalazł sposób na ogranie ekipy Carlo Ancelottiego w lidze jest Atletico Madryt prowadzone przez Diego Simeone. Argentyńczyk potrafi zatrzymać Włocha, co moim zdaniem może stać się także w najbliższej konfrontacji. Gospodarze mają ku temu argumenty. Sprzyja temu dodatkowo nieobecność Kyliana Mbappe. Futbol bywa jednak przewrotny. Uważam, że mimo braku francuskiej gwiazdy w składzie, triumfatorem derbów Madrytu będzie zespół gości. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Atletico Madryt – Real Madryt, ostatnie wyniki

Zawodnicy Diego Simeone nie zachwycają w ofensywie, ale nie można odmówić ich charakteru i walki do samego końca. W aż trzech z pięciu ostatnich meczów gola na wagę zwycięstwa strzelili tuż przed ostatnim gwizdkiem arbitra. W ten sposób ograli Athletic Bilbao, RB Lipsk oraz Celtę Vigo. Ich jedyną stratą punktów we wrześniu pozostaje remis z Rayo Vallecano.

Real ma aktualnie passę pięciu kolejnych wygranych. Na tę sytuację składa się dwanaście punktów w La Liga oraz trzy w Lidze Mistrzów, gdzie Królewscy rozprawili się ze Stuttgartem. Z kolei na krajowym podwórku Carlo Ancelotti znalazł sposób na pokonanie Realu Sociedad, Realu Betis, Espanyolu i ostatnio Deportivo Alaves.

Atletico Madryt – Real Madryt, historia

Derby Madryt w minionym sezonie zdecydowanie nie zawiodły. Doszło do aż czterech konfrontacji. Real wygrał tylko raz (5:3 po dogrywce w półfinale Superpucharu Hiszpanii). Na szczeblu Pucharu Króla także potrzeby był dodatkowy czas gry. Wówczas to Atletico zwyciężyło 4:2. Z kolei w La Liga drużyna Diego Simeone triumfowała 3:1, Do dzisiaj jest to ostatnia ligowa porażka ekipy Carlo Ancelottiego, która u siebie zremisowała w derbach 1:1.

Atletico Madryt – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu Atletico Madryt – Real Madryt jest zespół gospodarzy. Kurs na triumf gospodarzy oscyluje na poziomie około 2.80 Remis został wyceniony na mniej więcej 3.30 Natomiast kurs na zwycięstwo mistrza Hiszpanii wynosi około 2.45. Przy okazji tego starcia warto zwrócić uwagę na promocję STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Atletico Madryt – Real Madryt, przewidywane składy

Diego Simeone przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Niezdolni do gry z powodu kontuzji są Cesar Azpilicueta, Thomas Lemar oraz Pablo Barrios. Poważniejsze absencje są po drugiej stronie. Carlo Ancelotti musi trochę zmienić ustawienie, ponieważ na liście kontuzjowanych znajdują się David Alaba, Dani Ceballos, Brahim i od niedawna Kylian Mbappé.

Atletico Madryt Diego Simeone Real Madryt Carlo Ancelotti Atletico Madryt Diego Simeone 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-2-3 4-1-2-3 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Juan Musso 9 Alexander Sørloth 10 Ángel Correa 15 Clement Lenglet 16 Nahuel Molina Lucero 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 21 Javi Galán 22 Giuliano Simeone 29 Javi Serrano 31 Antonio Gomis 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 17 Lucas Vázquez 18 Jesús Vallejo 20 Fran García 26 Diego Piñeiro 41 Jacobo Ramón

Atletico Madryt – Real Madryt, sonda

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja meczu

Tym razem prawo transmisji derbów Madrytu przypada CANAL+. Spotkanie na Estadio Metropolitano odbędzie się w niedzielę 29 września. Początek rywalizacji o 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Premium. Korzystając z internetu mecz obejrzysz z kolei w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie (w ofercie rocznej) dostęp do pakietu zawierającego nie tylko spotkania La Ligi, ale również wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Spotkanie Atletico z Realem możesz również obejrzeć dzięki usłudze STS TV. Dostęp do niej uzyskasz rejestrująć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i stawiajać dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed meczem.

