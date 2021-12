Athletic Bilbao – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Karim Benzema i Vinicius Jr

Kilka dni przed końcem roku w Hiszpanii zostaną rozegrane zaległe spotkania La Ligi. Wyjątkiem będzie rywalizacja w Bilbao, gdzie Athletic zagra z Realem Madryt w ramach 21. kolejki. Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Athletic Bilbao – Real Madryt, typy i przewidywania

Baskowie wciąż muszą udowadniać swoją wartość. Athletic zanotował przeciętny start w tym sezonie. Powoli wraca na właściwe tory, ale do ideału jeszcze daleko. Tymczasem Królewscy imponują formą, jednak w poprzedniej kolejce zaliczyli wpadkę przeciwko Cadiz. Carlo Ancelotti wystawił mocny skład, który finalnie nie poradził sobie ze słabą defensywą beniaminka.

San Mames od dłuższego czasu jest trudnym terenem dla stołecznej ekipy. Los Blancos od kilku lat męczą się, grając w Bilbao, dlatego i tym razem spodziewamy się małej ilości bramek w meczu. Zdaniem naszej redakcji Athletic zawalczy o remis. Z tego powodu stawiamy na poniżej 2,5 bramki do ostatniego gwizdka sędziego.

Athletic Bilbao – Real Madryt, ostatnie wyniki

Athletic zacumował w środku stawki. Baskowie znaleźli się w poważnym kryzysie, który rozpoczął się od końcówki października. Przez nieregularne punktowanie zespół jest daleko od europejskich pucharów. Dopiero kilka dni temu gospodarze przerwali serię meczów bez zwycięstwa, kiedy szczęśliwie pokonali Betis (3:2).

Natomiast Real Madryt dzielnie kroczy po tytuł. Królewscy mogą pochwalić się najlepszym bilansem w La Liga. Jeszcze do niedawna kontynuowali imponującą serię dziewięciu wygranych z rzędu. Co ciekawe, na weekend piłkarze Ancelottiego nie dali rady Cadiz. Starcie w Madrycie zakończyło się bezbramkowym remisem. Być może był to drobny wypadek przy pracy. Wszystko będzie jasne, kiedy zakończy się rywalizacja w Bilbao. Jeśli tam drużyna gości znów zawiedzie, sztab trenerski będzie miał sporo pracy przed startem drugiej części kampanii.

Athletic Bilbao – Real Madryt, historia

Obie ekipy spotkały się już w tym sezonie. Ich pojedynek odbył się niedawno. Niecałe dwa tygodnie temu doszło do rozegrania zaległego spotkania w ramach 9. kolejki. Wówczas komplet punktów padł łupem Realu Madryt (1:0). Z kolei w zeszłorocznej kampanii najpierw Athletic pokonał Królewskich (2:1), a później to Los Blancos przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść (1:0).

Athletic Bilbao – Real Madryt

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 1.