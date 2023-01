Athletic Bilbao – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Dani Ceballos i Vinicius Junior

Athletic Bilbao – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Carlo Ancelotti przyznał po porażce z FC Barceloną, że nie wie, kiedy jego drużyna wyjdzie z kryzysu. Jeśli Królewscy w starciu z Athletikiem zaprezentują się tak, jak w drugiej połowie meczu z Villarrealem, to śmiało można powiedzieć, że kryzys został zażegnany.

San Mames Barria LaLiga Athletic Bilbao Real Madryt 2.90 3.50 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2023 21:05 .

Athletic Bilbao – Real Madryt, typy i przewidywania

Odkąd drużynę Athleticu Bilbao objął Ernesto Valverde, wyraźnie ona odżyła. Euforia z początku sezonu już lekko uleciała, jednak praca, jaką wykonuje nowy-stary trener zespołu z Kraju Basków jest nie do przecenienia. Zespół znów stać na walkę o europejskie puchary, co dla kierownictwa klubu jest absolutnym priorytetem. Drużyna jest mocno zbilansowana i nie ma w niej wyraźnych liderów. Za takowego można by wskazać Inakiego Williamsa, jednak napastnik zbyt często rozgrywa mecze chimeryczne. Największym brakiem w Athletiku jest obecnie brak klasowego snajpera. Williams nie jest w stanie zagwarantować regularnych bramek, choć i tak poprawił się pod kątem skuteczności względem poprzednich sezonów.

W meczu z Villarrealem widzieliśmy dwa różne oblicza Realu Madryt. To z pierwszej połowy pozbawione było życia i pomysłu. Nie wiemy, co w przerwie swoim piłkarzom powiedział Carlo Ancelotti, ale tchnął w nich wyraźnie ducha walki. Królewscy w formie z drugiej połowy to zespół zdolny odwrócić losy każdego meczu i pokonać każdego rywala. Karim Benzema regularnie strzela bramki, a formę odzyskuje również Vinicius Junior. Wiele wskazuje na to, że istotniejszą rolę w rundzie wiosennej może odegrać Dani Ceballos, który nazwany został bohaterem starcia z Żółtą Łodzią Podwodną. Kroos i Modrić młodsi już nie będą, dlatego ktoś musi ich zacząć trochę odciążać. Zwłaszcza że obaj pomocnicy nie byli ostatnio w najwyższej dyspozycji. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

STS 1.97 Poniżej 2.5 gola

Athletic Bilbao – Real Madryt, ostatnie wyniki

Tylko jedną, choć dotkliwą porażkę zanotowali w ostatnim czasie zawodnicy Athletiku Bilbao. Lepszy okazał się od nich Real Sociedad, który pewnie wygrał 3:1. Oprócz tego udąło im się wygrać wysoko w pucharze Króla z Eldenese i w lidze z Espanyolem. Pojedynki z Realem Betis i Osasuną zakończyły się bezbramkowymi remisami.

Los Blancos tracą w ostatnim czasie wiele bramek. Tylko w meczu pucharu Króla z Cacareno udało im się zachować czyste konto. W lidze przegrali z Villarrealem, choć udało im się to odbić w spotkaniu pucharowym, które zakończyło się zwycięstwem Królewskich 3:2. Wcześniej polegli w finale Superpucharu Hiszpanii, który wygrała FC Barcelona.

Athletic Bilbao – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Ernesto Valverde w meczu przeciwko Realowi Madryt nie będzie mógł liczyć na Yeraya Alvareza, który jest zawieszony za czerwoną kartkę. Niedysponowany jest również Inigo Martinez, który zmaga się z kontuzją. Może to osłabić lekko formację defensywną gospodarzy.

Większe braki w obronie ma jednak Real. Z powodu kontuzji ze składu wypadli Dani Carvajal, David Alaba i Lucas Vazquez. Z kontuzją zmaga się również Aurelien Tchouameni.

Athletic Bilbao – Real Madryt, historia

W ubiegłym sezonie Athletic Bilbao postawił się Realowi Madryt i wygrał w ćwierćfinale pucharu Króla 1:0. Było to jedyne zwycięstwo drużyny z Kraju Basków na przestrzeni poprzednich pięciu spotkań. Pozostałe pojedynki to cztery zwycięstwa Królewskich. Rzadko kiedy jednak padały w nich więcej niż dwie bramki.

Athletic Bilbao – Real Madryt, kto wygra

Athletic Bilbao – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Nieco niższe kursy bukmacherzy oferują na zwycięstwo Realu Madryt, co stawia gości w roli faworyta tego spotkania. Kurs na wygraną Królewskich to 2.45, podczas gdy typ na gospodarzy wynosi ok. 2.90. Kursy na remis w zależności od bukmachera nie różnią się zbyt wiele i oscylują w granicach 3.50. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Athletic Bilbao – Real Madryt, przewidywane składy

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja

Mecz między Athletikiem Bilbao i Realem Madryt transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 22 stycznia. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 21:00.

