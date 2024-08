Athletic Bilbao – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Alexander Sorloth

Athletic – Atletico, typy bukmacherskie

W sobotę dojdzie do ciekawego spotkania 4. kolejki rozgrywek La Liga. A w nim Athletic Bilbao zmierzy się przed własną publcznością z Atletico Madryt. Gospodarze tego pojedynki podejdą do rywalizacji w dobrych nastrojach, bowiem udało im się zwyciężyć w ostatnim meczu ligowym. Tego samego nie mogą powiedzieć podopieczni Diego Simeone, którzy w tygodniu stracili punkty. Rywalizacja między tymi drużynami zawsze była interesująca i teraz nie może być inaczej. Ja spodziewam się zaciętego starcia, w którym spodziewam się, że obaj bramkarze wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Athletic – Atletico, ostatnie wyniki

Athletic Bilbao niespecjalnie weszło dobrze w nowy sezon. “Les Leones” po trzech kolejkach mają na koncie jedno zwycięstwo (1:0 z Valencią), jeden remis (1:1 z Getafe), a także jedną porażkę (1:2 z FC Barceloną).

Atletico Madryt również zalicza dobrego wejścia w sezon. Podopieczni Diego Simeone dotychczas w lidze wygrali tylko jedno spotkanie (3:0 z Gironą), a także zaliczyli dwa remisy (2:2 z Villarreal i 0:0 z Espanyolem).

Athletic – Atletico, historia

W poprzednim sezonie doszło do trzech starć między tymi zespołami. Jesienią w lidze zwyciężył Athletic Bilbao (1:0), natomiast w rundzie wiosennej wygrana trafiła do rąk Atletico Madryt (3:1). W międzyczasie drużyny trafiły na siebie również w Pucharze Hiszpanii. Ten mecz zakończył się po myśli “Les Leones), którzy wygrali rezultatem 3:0.

Athletic – Atletico, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Los Colchoneros”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.38 – 2.45. W przypadku wygranej Athletic Bilbao sięgają one nawet 2.91. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Athletic – Atletico, kto wygra?

Athletic – Atletico, przewidywane składy

W zespole Athletiku Bilbao dojdzie do czterech absencji w sobotnim spotkaniu. Gospodarze nie będą mogli skorzystać m.in. z kontuzjowanego Unaia Simona. Atletico Madryt natomaist przystąpi do tej rywalizacji bez Thomasa Lemara, który leczy uraz.

Athletic – Atletico, transmisja

Spotkanie Athletic Bilbao – Atletico Madryt będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport 5 oraz Canal+ Sport. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w internecie dzięki platformie Canal+ Online. Do uzyskania dostępu, wystarczy wykupić pakiet Super Sport, co można zrobić za pośrednictwem naszej strony. Koszt abonamentu to 65 zł miesięcznie.

