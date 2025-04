Aston Villa – PSG: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Aston Villa – PSG: typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór wszystko się rozstrzygnie. Podczas meczu Aston Vilii z PSG poznamy pierwszego uczestnika półfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W uprzywilejowanej pozycji są goście z Paryża, którzy wygrali swój pierwszy mecz przed własną publicznością 3:1 i przed rewanżem mogą spokojnie i z optymizmem spoglądać w przyszłość i wypatrywać rywala w półfinałach.

Z drugiej jednak strony piłkarze Aston Villi z całą pewnością do końca będą walczyć o awans do kolejnej fazy rozgrywek pucharowych, a sporym atutem może być gra przed własną publicznością. Niemniej trudno wyobrazić sobie, że podopieczni Unaia Emery’ego ograją PSG, ale już być może gola uda im się zdobyć. Podobnie w przypadku gości, a więc to mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny zdobędą gola.

Aston Villa – PSG: ostatnie wyniki

W ten weekend Aston Villa w wyjazdowym starciu pokonała Southampton 3:0. Poza tym wcześniej udało się pokonać Nottingham Forrest oraz Brighton. Co ciekawe, poza porażką Anglików w ostatnim meczu z PSG, wcześniej Aston Villa straciła punkty dopiero w lutym podczas starcia z Crystal Palace.

Jeśli chodzi zaś o zespół Paris Saint-Germain, to oni w ten weekend nie grali w ligowym meczu. Wcześniej jednak notowali serię aż sześciu zwycięstw z rzędu, a trzy punkty nad Aston Villą były siódmym zwycięstwem. Oczywiście gracze Luisa Enrique zdobędą w tym roku kolejne mistrzostwo Francji, bowiem przewaga nad resztą stawki jest spora.

Aston Villa – PSG: historia

Oba te zespoły mierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce oczywiście w pierwszym starciu tych zespołów w poprzednim tygodniu. Wówczas lepsi okazali się oczywiście gracze PSG, którzy wygrali 3:1. Dla paryżan do bramki trafiali: Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia oraz Nuno Mendes. Jedynego gola dla Aston Villi zdobył Morgan Rogers.

Aston Villa – PSG: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Paris Saint-Germain. Kurs na zwycięstwo gości ze stolicy Francji wynosi mniej więcej 2.10. Z kolei remis wyceniany jest w tym starciu na około 3.60 lub 3.70. Jeśli chcemy zaś postawić na trzy punkty gospodarzy, a więc Aston Villi, to musimy postawić za kurs ponad 3.10.

Aston Villa – PSG: kto wygra?

Kto awansuje? Aston Villa

PSG Aston Villa

PSG 0 Votes

Aston Villa – PSG: przewidywane składy

Z perspektywy kibiców w naszym kraju istotny będzie występ Matty’ego Casha. Reprezentant Polski najprawdopodobniej pojawi się w wyjściowym składzie Aston Villi. Będzie miał jednak bardzo trudne zadanie, bowiem będzie musiał powstrzymać Khvichę Kvaratskhelię oraz Ousmane Dembele.

Aston Villa Unai Emery Paris Saint-Germain Luis Enrique Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 23 Martinez 2 Cash 14 Torres 4 Konsa 12 Digne 8 Tielemans 44 Kamara 27 Rogers 7 McGinn 41 Ramsey 9 Rashford 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 14 Doue 8 Ruiz 17 Vítinha 87 Neves 25 Mendes 51 Pacho 5 Marquinhos 2 Hakimi 1 Donnarumma 23 Martinez 2 Cash 14 Torres 4 Konsa 12 Digne 8 Tielemans 44 Kamara 27 Rogers 7 McGinn 41 Ramsey 9 Rashford 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 14 Doue 8 Ruiz 17 Vítinha 87 Neves 25 Mendes 51 Pacho 5 Marquinhos 2 Hakimi 1 Donnarumma 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 3 Axel Disasi 5 Tyrone Mings 6 Ross Barkley 11 Ollie Watkins 21 Marco Asensio 22 Ian Maatsen 24 Amadou Onana 25 Robin Olsen 26 Lamare Bogarde 52 Sam Proctor 3 Presnel Kimpembe 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaire-Emery 35 Lucas Beraldo 39 Matwiej Safonow 49 Ibrahim Mbaye 80 Arnau Tenas

Aston Villa – PSG: transmisja meczu

Transmisja tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360, a sam mecz rozpocznie się we wtorek 15 kwietnia 2025 roku o godzinie 21:00. Istnieje także opcja oglądania w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w abonamencie znajdują się mecze Premier League, Ekstraklasy i hiszpańskiej La Ligi.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.