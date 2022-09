Aston Villa – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Aston Villa – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Gospodarze sobotniego meczu nie mają ostatnio najlepszego okresu, a na domiar złego przyjdzie im się zmierzyć w najbliższej kolejce z Manchesterem City, który masowo strzela rywalom bramki.

Aston Villa – Manchester City, typy i przewidywania

Drużyna prowadzona przez Stevena Gerrarda wygląda na starcie rozgrywek na kompletnie pozbawioną pomysłu i woli walki. Zespół ma na koncie zaledwie jedno zwycięstwo i aż cztery porażki. Przed rywalizacją z Manchesterem City nie widać żadnego światełka w tunelu. Aston Villa zajmuje przedostatnie miejsce w lidze, a posada Gerrarda słabnie z meczu na mecz. Jeśli w najbliższym czasie nie dojdzie do przełomu w ich grze, były piłkarz Liverpoolu może zostać w tym sezonie drugim managerem, który pożegna się z posadą.

Spotkanie Manchesteru City z Newcastle potraktować należy jedynie jako wypadek przy pracy. Obywatele przyzwyczaili już nas w ostatnich sezonach do spektakularnych zwycięstw i nie inaczej jest w rozgrywkach 2022/23. Zapakowali oni cztery bramki Bournemouth, sześć Nottingham Forest i wydaje się, że wciąż im mało. Znakomity start w nowym zespole zanotował Erling Haaland, który ma na koncie już dwa hattricki, a łącznie w pięciu meczach strzelił aż dziewięć goli. Przeczuwamy, że w sobotę Norweg może okazać się katem Aston Villi. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Aston Villa – Manchester City, ostatnie wyniki

Gospodarze sobotniego meczu w ostatnich pięciu meczach zanotowali trzy porażki i dwa zwycięstwa, ale tę statystykę zakłamuje nieco spotkanie 1/32 finału pucharu Ligi Angielskiej, w którym mierzyli się III-ligowym Boltonem i wygrali 4:1. W samej Premier League wygląda to fatalnie. Jedno zwycięstwo i pięć porażek a do tego styl, który pozostawia wiele do życzenia. W poprzednim meczu przegrali z Arsenalem 1:2, ale wynik ten również nie oddaje przewagi, jaką mieli Kanonierzy.

The Citizens jedyne punkty stracili w meczu z Newcastle, który zremisowali 3:3. Oprócz tego wygrali wszystkie pozostałe spotkania, strzelając w nich aż 19 bramek. Daje to średnią prawie pięciu goli na spotkanie. To statystyka, która robi wrażenie. W ubiegłej kolejce urządzili sobie festiwal strzelecki przeciwko Nottingham Forest i bez większych problemów zaaplikowali rywalom sześć bramek.

Aston Villa – Manchester City, sytuacja kadrowa

W meczu z Aston Villą Pep Guardiola będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych Aymerica Laporte i Kalvina Phillipsa. Wątpliwy wydaje się również występ zmagających się z urazami Nathaniela Ake i Jacka Grealisha. Obaj piłkarze nie znaleźli się w kadrze na spotkanie poprzedniej kolejki. Naturalnie nie zagra również zawieszony od ubiegłego roku Benjamin Mendy. W kadrze mogą znaleźć się za to sprowadzeni w ostatnich dniach letniego okienka Sergio Gomez i Manuel Akanji.

Aston Villa – Manchester City, historia

W ubiegłym sezonie meczu 38 kolejki Premier League między Aston Villą i Manchesterem City towarzyszyła ogromna dramaturgia. Obywatele potrzebowali go wygrać, by przypieczętować mistrzostwo Anglii, jednak przegrywali już 0:2. W końcówce meczu udało im się odwrócić losy spotkania i ostatecznie wygrali 3:2. W rundzie jesiennej także wygrali z The Villans. Ogółem patrząc, ostatnie pięć meczów tych drużyn to pięć zwycięstw piłkarzy Pepa Guardioli.

Aston Villa – Manchester City, kursy bukmacherskie

Ze względu na aktualną formę obu zespołów, a także ich potencjał, murowanym faworytem sobotniego starcia jest Manchester City. Kursy na wygraną The Citizens wynoszą ok. 1.40. Typ na zwycięstwo Aston Villi to nawet 9.00. Remis wyceniany jest nieco niżej – między 5.30, a 5.80. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Aston Villa – Manchester City, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – McGinn, Kamara, Douglas Luiz – Bailey, Watkins, Coutinho

Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Stones, Joao Cancelo – De Bruyne, Gundogan, Silva – Mahrez, Haaland, Foden

Aston Villa – Manchester City, transmisja

Transmisji z tego spotkania powinniście szukać na antenie CANAL+Premium, a także Viaplay. Początek spotkania w sobotę 3 września o godzinie 18:30.

