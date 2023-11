IMAGO/Mikolaj Barbanell/SOPA Images Na zdjęciu: Ernest Muci

Aston Villa – Legia, typy bukmacherskie

Aston Villa do czwartkowego spotkania przystąpi z jednym celem – wzięciem rewanżu za pierwszy pojedynek obu zespołów, który zakończył się niespodziewaną wygraną Legii. Drużyna Unaia Emery’ego chce zakończył rywalizację na pierwszym miejscu w grupie, a potrzebuje do tego zwycięstwa. Legia do Birmingham nie udaje się w najlepszych nastrojach, ale w tym sezonie pokazała już, że na europejskich boiskach jest zupełnie innym zespołem. Nie mniej jednak to Aston Villa jest wyraźnym faworytem i inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie dużą niespodzianką. Zwracam jednak uwagę na promocję STS, dzięki której można otrzymać bonus o wartości aż 250 zł, jeżeli Legia zdobędzie w tym meczu przynajmniej jednego gola. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Mój typ: gol Legii

Kurs 125.00 na gola Legii w meczu z Aston Villą

Bukmacher STS przygotował na czwartkowy mecz atrakcyjną promocję. Rejestracja konta z kodem promocyjnym GOAL umożliwia postawienie zakładu na przynajmniej jednego gola Legii po kursie 125.00. Poniżej wyjaśniam krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Postaw zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie Legii Warszawa jako drużyny, która zdobędzie co najmniej jednego gola w meczu Aston Villa – Legia Warszawa (30.11.2023) Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli twój zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus o wartości 250 zł

Bonus otrzymany w ramach tej oferty podlega obrotowi przed wypłatą. Szczegóły na ten temat znajdziesz w regulaminie.

Aston Villa – Legia, ostatnie wyniki

Po czterech rozegranych kolejkach Aston Villa i Legia mają na swoim koncie po dziewięć punktów i są o krok od awansu do fazy pucharowej. Obu drużynom zagwarantuje go remis w czwartkowym meczu. Nie oznacza to jednak, że będzie to satysfakcjonujące dla nich osiągnięcie, bowiem jeden i drugi zespół liczy na zakończenie rywalizacji na pierwszym miejscu w grupie.

Od czasu ostatniej kolejki Ligi Konferencji Europy, obie drużyny rozegrały po dwa mecze na ligowych boiskach. Legia przed własną publicznością mierzyła się z dwoma poznańskimi klubami – Lechem i Wartą. Oba mecze zakończyły się remisami – pierwszy 0:0, natomiast drugi 2:2.

Znacznie lepszą formę zaprezentowała Aston Villa, która zapisała na swoje konto dwie wygrane. Jedenastka z Birmingham pozostawiła w pokonanym polu Fulham (3:1 u siebie) i Tottenham Hotspur (2:1 na wyjeździe).

Aston Villa – Legia, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który odbył się 21 września w Warszawie, dostarczył bardzo dużych emocji. W pierwszej połowie Legia dwukrotnie wychodziła na prowadzenie po uderzeniach Wszołka i Muciego, ale Aston Villa za każdym razem doprowadzała do wyrównania po strzałach Durana i Digne. Na początku drugiej połowy zespół Kosty Runjaicia ponownie objął prowadzenie, na listę strzelców po raz drugi wpisał się Muci. Tym razem jednak tego prowadzenia nie oddał już do końca.

Aston Villa – Legia, kursy bukmacherskie

Do czwartkowego spotkania na Villa Park w roli wyraźnego faworyta przystąpią gospodarze. Kursy na wygraną Aston Villi nie przekraczają obecnie 1.30, podczas gdy typując wygraną Legii można liczyć na kursy sięgające 10.00. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na promocję przygotowaną przez STS. Podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL można postawić zakład na choćby jednego gola Legii w tym meczu po kursie 125.00. Więcej informacji na temat tej oferty przedstawiam powyżej.

Aston Villa Remis Legia Warszawa 1.30 5.75 9.50 1.30 5.80 9.40 1.30 5.80 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 21:02 .

Aston Villa – Legia, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Aston Villi 38% remisem 8% wygraną Legii 54% 13 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Aston Villi

remisem

wygraną Legii

Aston Villa – Legia, przewidywane składy

Aston Villa do czwartkowego spotkania przystąpi bez dwóch zawodników. Z kontuzjami nadal zmagają się Tyrone Mings i Emi Buendia.

Legia do Birmingham udała się z Rafałem Augustyniakiem, który ostatnio leczył uraz, a także Blażem Kramerem, który pozostawał ostatnio poza kadrą drużyny.

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn, Kamara, Tielemans, Bailey – Diaby, Watkins

Legia: Tobiasz – Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi – Wszołek, Slisz, Elitim, Kun – Josue, Muci – Pekhart

Aston Villa – Legia, transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Legia rozegrany zostanie w czwartek (30 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz na platformie streamingowej Viaplay.

