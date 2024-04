Aston Villa – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Aston Villa - Brentford: typy, kursy, zapowiedź. Aston Villa marzy o utrzymaniu czwartego miejsca w lidze i awansie do Ligi Mistrzów. Jednak ostatnie wyniki sprawiły, że zespół z Birmingham nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Początek spotkania z Brentford o godzinie 16:00.

Aston Villa – Brentford, typy i przewidywania

Aston Villa nie prezentuje ostatnio równej formy i często gubi punkty. Jednak chcąc myśleć o czwartym miejscu na koniec sezonu musi mecz z Brentford wygrać. Zwłaszcza, że gra przed własną publicznością, a goście nie wygrali żadnego z ostatnich ośmiu meczów. Kolejna wpadka może okazać się fatalna w skutkach. Mój typ: zwycięstwo Aston Villi – TAK.

Aston Villa – Brentford, sytuacja kadrowa

Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Tyrone Mings Kontuzja kolana Do końca sezonu Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec października 2024 Jacob Ramsey Uraz stopy Kilka dni Matty Cash Uraz uda Koniec kwietnia 2024 Ollie Watkins Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Emiliano Martinez Choroba Niepewny

Brentford Zawodnik Powrót Rico Henry Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Kevin Schade Uraz biodra Połowa kwietnia 2024 Aaron Hickey Uraz ścięgna udowego Połowa maja 2024 Joshua Da Silva Operacja kolana Początek czerwca 2024 Ethan Pinnock Uraz kostki Połowa kwietnia 2024 Ben Mee Uraz kostki Do końca sezonu Christian Nørgaard Stłuczenie Niepewny

Aston Villa – Brentford, ostatnie wyniki

Aston Villa gra kratkę w ostatnim czasie. Bilans pięciu niedawnych pojedynków ligowych to dwie wygrane, jeden remis i dwie porażki, przez co przewaga nad piątym Tottenhamem zmalała jedynie do dwóch punktów. Brentford z kolei notuje serię ośmiu meczów bez wygranej w Premier League (3R, 5P) i obecnie zajmuje dopiero piętnastą lokatę w tabeli.

Aston Villa – Brentford, historia

Ostatni mecz obu drużyn zakończył się zwycięstwem Aston Villi. Natomiast pięć ostatnich spotkań to dwie wygrane Aston Villi, dwa remisy i jeden triumf Brentdord. Pszczółki na zwycięstwo czekają od czterech pojedynków (styczeń 2022).

Aston Villa – Brentford, kursy bukmacherskie

Aston Villa – Brentford, kto wygra

Aston Villa – Brentford, przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 12 Lucas Digne 16 Calum Chambers 17 Clement Lenglet 18 Joe Gauci 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 27 Morgan Rogers 29 Kaine Kesler-Hayden 47 Tim Iroegbunam 7 Neal Maupay 11 Yoane Wissa 14 Saman Ghoddos 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk 36 Ji-soo Kim

Aston Villa – Brentford, transmisja meczu

Mecz Aston Villi z Brentfd nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska należy wykupić miesięczną subskrypcję. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:00.

