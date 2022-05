AS Roma – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (05.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma – Leicester City to czwartkowe rewanżowe spotkanie w ramach Ligi Konferencji Europy. W pierwszym boju między obiema ekipami przed tygodniem miał miejsce remis, więc losy awansu do finału są otwarte. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadio Olimpico, Rome Liga Konferencji Europy AS Roma Leicester 2.20 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2022 12:00 .

AS Roma – Leicester City, typy na mecz i przewidywania

AS Roma od dziesięciu meczów jest niepokonana na swoim stadionie. Rzymianie w trakcie minionego weekendu zremisowali z Bologną (0:0). W tej kampanii w Lidze Konferencji Europy drużyna z Rzymu zaliczyła trzy zwycięstwa i dwa remisy. Leicester to natomiast team, który jest od trzech spotkań bez wygranej na wyjeździe. Biorą pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się wiktorii Giallorossich. Nasz typ: wygrana Romy.

AS Roma – Leicester City, sytuacja kadrowa

Trener Jose Mourinho nie będzie mógł skorzystać z usług Henricha Mychitariana. Tymczasem w angielskiej ekipie wyłączeni z gry będą: Ryan Bertrand, Wilfred Ndidi, Kiernan Dewsbury-Hall oraz James Maddison.

AS Roma – Leicester City, ostatnie wyniki

AS Roma w czterech ostatnich meczach nie zaliczyła nawet jednego zwycięstwa. Giallorossi zaliczyli trzy remisy i jedną porażkę. Z placu gry na tarczy rzymianie schodzili tylko po starciu z Interem Mediolan (1:3).

Leicester to natomiast drużyna, która jest bez wygranej od pięciu meczów. Zawodnicy Lisów zaliczyli w nich trzy remisy i dwie porażki. W trakcie minionego weekendu angielski team przegrał z Tottenhamem (1:3).

AS Roma – Leicester City, historia

Tylko raz w historii obie ekipy miały jak na razie okazję grać ze sobą w europejskich pucharach. Mowa oczywiście o batalii sprzed tygodnia, gdy miał miejsce wynik 1:1.

AS Roma – Leicester City, kursy

AS Roma – Leicester City, przewidywane składy

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Leicester: Schmeichel – Pereira, Fofana, Evans, Justin, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison, Lookman, Vardy, Albrighton.

As Roma – Leicester City, transmisja meczu

Mecz Roma – Leicester nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne tylko w serwisie streamingowym Viaplay. Potyczka zacznie się w czwartek o godzinie 21:00.

