Arsenal – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2024)

Arsenal – Newcastle, typy i przewidywania

Zakładamy, że pucharowa porażka na boisku Porto była mimo wszystko wypadkiem przy pracy. Arsenal powinien wrócić w sobotę na zwycięską ścieżkę i zgarnąć w pojedynku z Newcastle United trzy punkty. Naszym zdaniem gospodarze mogą zachować czyste konto. Nasz typ: Newcastle nie strzeli gola.

Arsenal – Newcastle, ostatnie wyniki

Oba zespoły walczą o zupełnie inne cele. Arsenal jest trzeci w ligowej tabeli i ma nadal realną szansę na mistrzostwo kraju. Kompletnie zawodzi Newcastle United. Zespół Eddie’ego Howe’a odpadł z europejskich pucharów, a w lidze zajmuje dopiero ósmą lokatę. Wiele wskazuje na to, że Newcastle nie wróci w przyszłym sezonie do rozgrywek na arenie europejskiej.

Arsenal przegrał w środku tygodnia mecz Ligi Mistrzów w Porto. Była to spora niespodzianka, bo Kanonierzy w ostatnich tygodniach brylowali w kraju. Ograli Liverpool, a potem rozbijali Burnley (5:0) i West Ham United (6:0).

Newcastle odniosło w ostatnich trzech meczach tylko jedną wygraną (na wyjeździe z Nottingham). Sroki dzieliły się natomiast punktami w starciach z niżej notowanymi rywalami – Bournemouth i Luton Town.

Arsenal – Newcastle, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. W listopadzie na St. James’ Park gospodarze wygrali z Arsenalem 1:0. Ostatni pojedynek tych ekip na The Emirates w Londynie zakończył się bezbramkowym remisem.

Arsenal – Newcastle, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu w oczach bukmacherów jest Arsenal. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.38. W przypadku ewentualnej wygranej Newcastle jest to nawet 7.50. Kurs na remis waha się z kolei między 4.95 a 5.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Fuksiarz. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i podając kod GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka do 500 zł, cashback bez limitu do 200 zł i freebet 20 zł na La Liga.

Arsenal – Newcastle, kto wygra?

Arsenal – Newcastle, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 17 Cedric Soares 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 73 James Sweet 3 Paul Dummett 6 Jamaal Lascelles 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 23 Jacob Murphy 85 Joe White

Arsenal – Newcastle, transmisja meczu

Mecz Arsenal – Newcastle United zostanie rozegrany w sobotę 24 lutego o 21:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy za pośrednictwem platformy Viaplay.

