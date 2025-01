Arsenal – Manchester United: Typy, kursy, zapowiedź (12.01.2025)

Arsenal - Manchester United: Typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na hitowy mecz Pucharu Anglii. To będzie bardzo ciekawe spotkanie, które ma jednego faworyta.

Arsenal – Manchester United: typy bukmacherskie

Z pewnością jest to bardzo ciekawie zapowiadające się niedzielne spotkania na boiskach w Anglii, choć chyba nie emocjonuje kibiców tak mocno, jak jeszcze kilka lat temu. A to za sprawą, że zarówno Arsenal, jak i Manchester United są dzisiaj na zupełnie przeciwnych biegunach swojej rzeczywistości. Kanonierzy wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Anglii w tym sezonie, zaś United jeśli natychmiast nie poprawi swoich wyników, może zakończyć sezon bardzo blisko strefy spadkowej. Dlatego też mecz w Pucharze Anglii wydaje się na nich mniej ważny, niż ligowe starcia.

Arsenal – Manchester United: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki są zdecydowanie lepsze w przypadku zespołu z Londynu. Zdobyli oni w sumie 10 punków w pięciu ostatnich meczach. Wygrali starcia z Brentford, Crystal Palace oraz Ipswich Town. Remisem z kolei zakończyła się rywalizacja z Brighton w ostatniej kolejce angielskiej Premier League. Zaś w Pucharze Ligi Angielskiej przegrali oni z Newcastle United 0:2.

Jeśli chodzi zaś o zespół Manchesteru United to oni w analogicznym okresie czasu są bardzo, ale to bardzo słabi. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima przegrał cztery z pięciu ostatnich spotkań i jest w fatalnym ligowym położeniu, co zaczyna irytować coraz większą liczbę kibiców. Udało się jednak Czerwonym Diabłom zremisować – dość sensacyjnie – z Liverpoolem na Anfield w ostatnim meczu Premier League.

Arsenal – Manchester United: historia

W tym zespole oba te zespoły miały okazję ze sobą rywalizować. Wówczas podczas grudniowego spotkania Arsenal wygrał z Manchesterem United 2:0 na własnym stadionie. Było to tym samym trzecie ligowe zwycięstwo Kanonierów na Czerwonymi Diabłami z rzędu. A w sumie czwarte, bowiem w przerwie pomiędzy sezonami Arsenal wygrał także w towarzyskim starciu. Ostatni raz United wygrali w meczu o punkty we wrześniu 2022 roku. Wówczas w Manchesterze padł wynik 3:1. Z kolei ostatni raz w meczu pucharowym zespoły te rywalizowały w 2019 roku i wtedy na poziomie 1/16 finału lepsi okazali się gracze Czerwonych Diabłów.

Arsenal – Manchester United: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Czołowy gracz na rynku na to spotkanie przygotował atrakcyjne kursy. Na zwycięstwo Arsenalu zagramy już za 1.68. Z kolei na remis za 3.60. Zaś zwycięstwo Manchesteru United wyceniane jest na 4.75.

Arsenal – Manchester United: przewidywane składy

Składy obu tych drużyn na mecz w Pucharze Anglii wytypował serwis “The Sporting News”.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Partey, Rice, Sterling, Jesus, Martinelli.

Manchester United: Bayindir, Yoro, Maguire, Martinez, Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot, Amad Diallo, Fernandes, Hojlund

Arsenal – Manchester United: typy kibiców

Arsenal – Manchester United: transmisja

Żadna polska stacja telewizyjna nie nabyła praw do pokazywania rozgrywek Pucharu Anglii w sezonie 2024/25. Oznacza to, że transmisje nie będą dostępne. Meczów nie będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Początek rywalizacji w niedzielę 12 grudnia 2025 roku o godzinie 16:00.

