Arsenal – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (02.01.2025)

Arsenal - Manchester City: typy oraz kursy na szlagier 24. kolejki Premier League, który odbędzie się w niedzielę (2 lutego) o godz. 17:30 na Emirates Stadium. To starcie obecnego wicelidera tabeli z mistrzem Anglii.

Arsenal – Manchester City: typy bukmacherskie

W niedzielnym hicie 24. kolejki Premier League Arsenal podejmie Manchester City na Emirates Stadium. Jeśli obrońcy tytułu wywiozą z Londynu komplet punktów, to zbliżą się do Kanonierów na zaledwie trzy punkty, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się niemal niemożliwe, biorąc pod uwagę problemy drużyny Pepa Guardioli. Dodajmy, że zespół Mikela Artety w ostatnich tygodniach odzyskał formę w po niemrawym początku 2025 roku.

Moim zdaniem Man City stawi czoła rywalowi na Emirates Stadium i ma większe szanse na zwycięstwo. Drużyna Guardioli z pewnością jest w stanie przynajmniej raz pokonać bramkarza gospodarzy. Jeśli chodzi o ofensywę Arsenalu, również nie ma powodów do obaw i powinna zaprezentować swoją siłę. Mój typ: liczba goli powyżej 3.5.

Arsenal – Manchester City: ostatnie wyniki

Kanonierzy w poprzedniej ligowej kolejce wywieźli komplet po wyjazdowym zwycięstwie nad Wolverhampton Wanderers (1:0) i trafieniu Riccardo Calafioriego w 74. minucie. Wcześniej zaś londyńczycy zremisowali z Aston Villą (2:2), ograli Tottenham Hotspur (2:1) i podzieli się punktami z Brighton & Hove Albion (1:1). W tygodniu Arsenal dołożył do tego awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, pokonując Gironę (2:1) po golach Jorginho i Ethana Nwaneriego.

Manchester City nadal zmaga się z trudnym terminarzem. W lutym czekają ich mecze w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. W środę Obywatele byli bliscy blamażu z Club Brugge, ale druga połowa pozwoliła im uratować honor i zapewnić sobie dalszą grę w europejskich pucharach. Seria sześciu meczów bez porażki w Premier League potwierdza, że Guardiola i jego piłkarze zaczynają wracać do optymalnej dyspozycji. W Ubiegły weekend ekipa z Etihad Stadium odniosła ważne zwycięstwo nad Chelsea (3:1).

Arsenal – Manchester City: historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach tych drużyn aż trzy razy padł remis. W pierwszej rundzie rozgrywek spotkanie zakończyło się wynikiem (2:2), a The Citizens wyrównali w 98. minucie dzięki bramce Johna Stonesa. Z kolei Arsenal w poprzednim meczu na własnym stadionie pokonał niedzielnych rywali 1:0 po trafieniu Gabriela Martinelliego.

Arsenal – Manchester City: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich to Arsenal jest faworytem. Kursy na wygraną Kanonierów oscylują w granicach 1.95-2.06. Z kolei zwycięstwo Manchesteru City został wycenione na poziomie mniej więcej 3.85. Podział punktów w hicie kolejki Premier League można obstawić z kursem około 3.60.

Arsenal – Manchester City: przewidywane składy

Nieobecny w meczu z Gironą i numer jeden Arsenalu – David Raya może opuścić niedzielne spotkanie. Mikel Arteta potwierdził, że hiszpański bramkarz zmaga się z kontuzją mięśniową i jego występ pozostaje pod znakiem zapytania. Z kolei Ben White, Gabriel Jesus, Bukayo Saka i Takehiro Tomiyasu nie będą dostępni.

Pep Guardiola potwierdził, że nie spodziewa się powrotu żadnego z kontuzjowanych zawodników na niedzielny mecz. Oznacza to, że Rodri, Oscar Bobb, Ruben Dias, Jeremy Doku i Nathan Ake ponownie nie będą do jego dyspozycji. Fani The Citizens wiele sobie obiecują po nowych nabytkach – Omara Marmousha, Abdukodira Khusanova i Vitora Reisa. 20-letni reprezentant Uzbekistanu po katastrofalnym debiucie przeciwko Chelsea raczej nie zostanie rzucony na głęboką wodę w meczu przeciwko Arsenalowi.

Arsenal Mikel Arteta Manchester City Pep Guardiola Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 3 Kieran Tierney 15 Jakub Kiwior 17 Ołeksandr Zinczenko 20 Jorginho 23 Mikel Merino 30 Raheem Sterling 32 Neto 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri 2 Vitor Reis 10 Jack Grealish 17 Kevin De Bruyne 18 Stefan Ortega 26 Savinho 75 Nico O’Reilly 82 Rico Lewis 87 James McAtee 45 Abdukodir Khusanov

Arsenal – Manchester City: typ kibiców

Arsenal – Manchester City: transmisja meczu

Niedzielny szlagier 24. kolejki Premier League między Arsenalem a Manchester City będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay, a starcie skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka. Początek meczu na Emirates Stadium o godzinie 17:30.

