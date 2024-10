Arsenal – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2024)

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal – Liverpool, typy bukmacherskie

Arsenal podejmie u siebie Liverpool w hicie 9. kolejki Premier League. Bukmacherzy bardzo ostrożnie podchodzą do wskazania faworyta tego pojedynku, ale nieco większe szanse dają gospodarzom.

Obstawienie końcowego rozstrzygnięcia przy okazji hitów kolejki to bardzo ryzykowna opcja ze względu na dość dużą nieprzewidywalność. Skuteczniejszym rozwiązaniem może okazać się typowanie zdarzeń z bramkami. W związku z tym ja proponuję typ: obie drużyny strzelą gola.

Arsenal – Liverpool, ostatnie wyniki

Arsenal ma za sobą cztery zwycięstwa w pięciu poprzednich meczach. Kanonierom potknęła się noga w starciu z Bournemouth, co było głównie związane z czerwoną kartką Williama Saliby.

Lepiej spisuje się Liverpool, który notuje aktualnie serię ośmiu wygranych spotkań z rzędu. The Reds zyskali kluczową solidność w defensywie pod wodzą Arne Slota i są jednym z faworytów do mistrzostwa Anglii.

Arsenal – Liverpool, historia

W pięciu poprzednich meczach częściej wygrywał Liverpool, który ma na koncie dwie wygrane. Arsenal wygrał raz, a w pozostałych spotkaniach padły remisy,

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bardzo nieśmiało wskazali faworyta. Kurs na Arsenal wynosi około 2.50. Natomiast współczynnik na Liverpool oscyluje w granicach 2.80. Nieco wyżej wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 3.20.

Arsenal – Liverpool, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta Liverpool FC Arne Slot Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 9 Gabriel Jesus 11 Gabriel Martinelli 15 Jakub Kiwior 36 Tommy Setford 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 80 Tyler Morton

Arsenal – Liverpool, transmisja

Mecz Arsenal – Liverpool odbędzie się w niedzielę (27 października) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna jedynie w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay.

