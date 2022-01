Arsenal – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette i Gabriel

Nadszedł czas na poznanie drugiego finalisty Carabao Cup. W czwartek Arsenal przystąpi do rewanżu z Liverpool na The Emirates. Poprzedni mecz tych drużyn zakończył się bezbramkowym remisem. Jak będzie tym razem? Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Arsenal – Liverpool, typy i przewidywania

Piłkarze Arsenalu dokonali niemożliwego w ostatniej rywalizacji z Liverpool. Grając w osłabieniu, szczęśliwie utrzymali bezbramkowy remis, dlatego kwestia awansu do finału rozstrzygnie się w Londynie.

Wydawać się mogło, że The Reds nie istnieją bez Sane i Salaha, ale kilka dni temu wysoko rozbili Brentford. Jurgen Klopp zapewne spróbuje zawalczyć o zwycięstwo. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego starcia. Stawiamy na maksymalnie dwa trafienia do ostatniego gwizdka.

Arsenal – Liverpool, ostatnie wyniki

Arsenal kolejny raz pauzował w Premier League. W takim wypadku Kanonierzy mieli więcej czasu na regenerację sił po ostatnim boju na Anfield. Zespół Mikela Artety zaliczył dwie porażki i remis w trzech ostatnich spotkaniach. Nie jest to jeszcze powód do niepokoju, ale londyńczycy spróbują zakończyć gorszą serię w najbliższym meczu, aby w później w spokoju skupić się na celach w Premier League.

Szeregi The Reds z racji na start Pucharu Narodów Afryki, opuścili Sadio Mane i Mohamed Salah. Brak tej dwójki zauważalny był w pierwszym starciu z Arsenalem. Później jednak Liverpool rozbił Brentford (3:0), co pomogło utrzymać pozycję wicelidera. Dla gości Carabao Cup jest tylko dodatkiem do sezonu. Stąd Jurgen Klopp znów może dać szansę mniej eksploatowanym zawodnikom.

Arsenal – Liverpool, historia

Dla obu zespołów będzie to już trzecie spotkanie w tegorocznej kampanii. Jesienią Liverpool rozbił Arsenal (4:0). Dziś Kanonierzy są już zupełnie w innym miejscu, co potwierdzają w ostatnich tygodniach. Tymczasem The Reds mają dobre wspomnienia z poprzedniego meczu w Londynie, gdzie w kwietniu zeszłego roku ograli gospodarzy (3:0).

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Arsenal – Liverpool, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Eleven Sports 1.