Arsenal – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (08.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Granit Xhaka

W jednym ze spotkań 36. kolejki Premier League zagrają Arsenal – Leeds. Obie ekipy dalej walczą o jak najlepsze rezultaty, bo od tego zależy ich los w następnym sezonie. Sprawdź naszą zapowiedź.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Leeds 1.47 5.00 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 22:10 .

Arsenal – Leeds, typy i przewidywania

Arsenal znów jest w gazie, co na pewno nie jest dobrą wiadomością dla Leeds. Kanonierzy mogą w przyszłej jesieni wrócić do Ligi Mistrzów. Natomiast Pawie drżą o przetrwanie. Sytuacja Mateusza Klicha i spółki pozostawia wiele do życzenia, a czasu jest przecież coraz mniej.

Wydaje się, że więcej jakości prezentują londyńczycy. Spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska, w którym Arsenal zgarnie całą pulę przy bramkach po obu stronach. Nasz typ: wygrana Arsenal i btts.

STS 2.75 wygrana Arsenal i btts – TAK Przejdź na stronę STS

Arsenal – Leeds, sytuacja kadrowa

Mikel Arteta zagra tym razem bez Partey’a, Tierney’a i White’a. Po stronie Pawi zabraknie Forshawa, Bamforda, Roberta, Dallasa czy Summerville.

Arsenal – Leeds, ostatnie spotkania

Początek kwietnia nie był udany dla Kanonierów. Wówczas Arsenal doznał trzech porażek z rzędu. Jednak teraz dobre wyniki wróciły. Wszystko, dzięki świetniej postawie przeciwko wielkim markom Premier League. Otóż najpierw londyńczycy rozbili Chelsea (4:2), a później nie dali szans Man Utd (3:1) i West Ham (2:1).

Jesse Marsch również nie miał łatwo w ostatnim czasie, ale zdołał przywrócić nadzieje na utrzymanie. Przez miesiąc Pawie radziły sobie całkiem nieźle, wygrywając trzy mecze i pozostałe dwa remisując. Gdy nadeszła już rywalizacja z Man City, wówczas Leeds uznał wyższość rywala (0:4).

Arsenal – Leeds, historia

Historia pojedynków gra na korzyść Arsenal. W tym sezonie Kanonierzy dwukrotnie pokonali Leeds. W ramach Pucharu Ligi Angielskiej (2:0) i na ligowym podwórku (4:1).

Arsenal – Leeds, kursy bukmacherskie

Arsenal – Leeds, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – Tavares, Magalhaes, Holding, Tomiyasu – Xhaka, Eleny, Martinelli, Odegaard, Saka – Nketiah

Leeds: Meslier – Firpo, Struijk, Llorente, Ayling – Phillips, Klich, Raphinha Rodrigo, Harrison – James

Arsenal – Leeds, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Premium. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

Bonus do 1640 zł. Zakład bez ryzyka 100 zł tylko z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.