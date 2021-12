Arsenal FC – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (15.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Czwartkowe derby Londynu to najciekawszy mecz w 17. kolejce Premier League. Na Emirates Stadium Arsenal podejmie West Ham United. Oba kluby aspirują do zajęcia miejsca w czołowej czwórce tabeli, ale od pewnego czasu prezentują się przeciętnie. Najbliższa konfrontacja to zatem świetna okazja na przełamanie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią.

Arsenal FC – West Ham United, typy i przewidywania

Kursy bukmacherów sugerują, że faworytem dosięgnięcia po pełną pulę w czwartkowym hicie są piłkarze Arsenalu. Nie oznacza to jednak, że tak jest w rzeczywistości. West Ham w sezonie 2021/2022 radzie sobie bardzo dobrze przeciwko faworytom. Młoty wyeliminowały oba Manchestery z Pucharu Ligi Angielskiej. Ponadto w Premier League rozprawiły się z Chelsea, czy Liverpoolem. Logika nakazuje faworyzować West Ham.

Dużym argumentem na korzyść Arsenalu jest fakt, że pojedynek będzie miał miejsce na Emirates Stadium, gdzie Kanonierzy w tym sezonie punkty stracili ledwie dwa razy. W obu przypadkach były to derby Londynu. Sądzimy, że tym razem zwycięzca nie zostanie wyłoniony. Nasz typ: remis.

Arsenal FC – West Ham United, ostatnie wyniki

Minione tygodnie zdecydowanie nie są łatwe dla sympatyków Arsenalu, których ulubieńcy stale rozczarowują. Najbardziej bolesny był mecz z Liverpoolem. Kanonierzy stracili aż cztery bramki, a nie strzelili żadnej. Później również nie było łatwo, ponieważ londyńczycy musieli uznać wyższość Manchesteru United na Old Trafford. Jakiś czas temu zespół Mikela Artety poległ także w konfrontacji z Evertonem, chociaż prowadził. Na pocieszenie Arsenalowi pozostały zwycięstwa z Newcastle i Southampton.

Grudzień to najbardziej intensywny miesiąc w roku dla angielskich zespołów. Często nawet silne kadrowo zespoły nie potrafią przejść przez to suchą stopą, co spotkało także West Ham. Młody dwukrotnie straciły punkty w Premier League ze słabszymi od siebie przeciwnikami. Londyńczycy tylko zremisowali z Brighton oraz Burnley. W Lidze Europy na zakończenie fazy grupowej przegrali u siebie z Dinamo Zagrzeb. Zawodnicy Davida Moyes’a nie potrafią wywiązać się z roli faworyta. Pokonali natomiast Chelsea.

Arsenal FC – West Ham United, historia

Historia rywalizacji tych klubów obejmuje już 114 meczów. Wyraźnie lepiej radził sobie Arsenal, który wygrał 60 pojedynków. West Ham triumfował 23-krotnie. 31 razy zdarzył się remis.

Arsenal FC – West Ham United, kursy bukmacherów

Arsenal FC – West Ham United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 15 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 43-letni Anthony Taylor. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.