Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2024 17:44 .

Arsenal FC – Aston Villa: przewidywania

Aston Villa jest czwartym najlepszym zespołem Premier League na wyjazdach (ostatnie pięć meczów). Problemem drużyny z Birmingham polega jednak na tym, że w analogicznej klasyfikacji uwzględniającej domowe konfrontacje, Arsenal ma komplet zwycięstw i tylko trzy stracone gole. Nie spodziewam się zatem niespodzianki w Londynie.

Arsenal FC – Aston Villa: ostatnie mecze

Piłkarze Arsenalu podzielili się punktami z Manchesterem City. Później Kanonierzy dali jednak popis swoich umiejętności, ponieważ z bilansem bramkowym 5:0 sięgnęli po komplet punktów, pokonując Luton i Brighton.

Aston Villa wygrała tylko jeden z czterech ostatnich meczów na poziomie Premier League. Zwycięstwem zakończyło się starcie z Wolverhampton (2:0). Na pocieszenie Unai Emery i spółka mają wygrany pierwszy ćwierćfinałowy mecz Ligi Konferencji przeciwko Lille (2:1).

Arsenal FC – Aston Villa: historia

Ten sezon pokazał, że Aston Villa jest w stanie pokonać Arsenal. Taka sytuacja nie zdarzyła się ani razu w dwóch ostatnich sezonach, gdzie za każdym razem górą byli londyńczycy.

Arsenal FC – Aston Villa: kursy bukmacherów

Kurs na wygraną Arsenalu to najczęściej 1.29. Remis jest wyceniany od 5.80 do 6.00. Z kolei kurs na wygraną Aston Villi waha się między 9.10, a 9.50. Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod GOAL do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Arsenal FC – Aston Villa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu 0% Remis 0% Wygrana Aston Villi 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Aston Villi

Arsenal FC – Aston Villa: przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-5-1 Przewidywany skład Aston Villa Unai Emery Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 10 Emile Smith-Rowe 11 Gabriel Martinelli 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 18 Takehiro Tomiyasu 21 Fábio Vieira 29 Kai Havertz 12 Lucas Digne 16 Calum Chambers 24 Jhon Durán 25 Robin Olsen 27 Morgan Rogers 29 Kaine Kesler-Hayden 31 Leon Bailey 71 Omari Kellyman

Arsenal FC – Aston Villa: transmisja

Początek meczu już w niedzielę 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:30. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.