Arsenal – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2022)

Na Emirates zagrają zespoły, które ostatnio miały przerwę od ligowych obowiązków. Wszystko przez problemy kadrowe, które zostały w końcu opanowane. Niedzielnym po południem Arsenal zagra z Burnley w ramach 23. kolejki Premier League. Sprawdź nasz typ, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.



Arsenal Premier League

23.01.2022 15:00 Emirates

Burnley

Arsenal – Burnley, typy i przewidywania

Kanonierzy do 23. kolejki przystąpią zmotywowani, aby przerwać niechlubną serię w krajowych pucharach. Arsenal jest w zupełnie innym miejscu, co na początku sezonu, dlatego jest faworytem tego starcia.

Burnley popadło w poważny kryzys. Do tego zakłócenie rytmu meczowego może źle wpłynąć na zespół. Stawiamy na wygraną gospodarzy z handicapem.

Arsenal – Burnley, sytuacja kadrowa

Mikel Arteta wciąż nie może skorzystać ze sporej grupy piłkarzy. Wśród nieobecnych na niedzielne po południe będą Aubameyang, Leno, Soares, Chambers, Xhaka, Partey, Eleny i Pepe.

Z kolei Burnley boryka się jeszcze z Covid wśród zawodników. Przez chorobę nie zagrają Vydra, Gudmundsson, Collins, Pieters, McNeil, a Barnes leczy na razie kontuzje.

Arsenal – Burnley, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Arsenal mocno opadł z sił. Kanonierzy po lepszych wynikach pod koniec 2021 r., wrócili do czołówki i liczą się w grze o awans do europejskich pucharów. Jednak po porażce z Man City (1:2), nadeszły kolejne niepowodzenia. Tym razem dotyczą one krajowych pucharów, w których londyńczycy nie mają już żadnych szans na trofeum.

Burnley zamyka ligową klasyfikację, ale jest to też spowodowane pięcioma przełożonymi spotkaniami. Wpływ miały na to problemy kadrowe, bo zespół został zdziesiątkowany przez Covid. The Clarets są w bardzo kiepskiej formie i jak na razie tylko raz sięgali po całą pulę.

Arsenal – Burnley, historia

W ostatnich latach rywalizacje tych drużyn były mocno wyrównane. Bilans spotkań bezpośrednich przemawia na korzyść Arsenalu, który jesienią pokonał Burnley (1:0).

Arsenal – Burnley, kursy bukmacherskie

Arsenal – Burnley, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – Tierney, Magalhaes, White, Tomiyasu – Lokonga, Smith-Rowe, Odegaard, Martinelli, Saka – Lacazette

Burnley: Pope – Lowton, Tarkowski, Mee, Bardsley – Brownhill, Westwood, Stephens, Taylor – Lennon, Rodriguez

Arsenal – Burnley, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Canal + Sport 2. Ten pojedynek obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

