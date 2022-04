PressFocus Na zdjęciu: Kinglsey Coman

Arminia – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Podopieczni Juliana Nagelsmanna w minionym tygodniu sprawili ogromny zawód swoim kibicom odpadając z rozgrywek Ligi Mistrzów. Teraz Bawarczykom pozostało już jedynie dopełnienie formalności w walce o kolejny mistrzowski tytuł.

SchuecoArena 1. Bundesliga Arminia Bielefeld Bayern Monachium 14.0 7.60 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 09:01 .

Arminia – Bayern, typy i przewidywania

Piłkarzom Bayernu Monachium trudno będzie zrehabilitować się kibicom za odpadnięcie z Ligi Mistrzów, ale wygrana w niedzielnym meczu jest ich obowiązkiem. Po Bawarczykach spodziewamy się determinacji i jednocześnie liczymy na sporą liczbę bramek. Nasz typ: wygrana Bayernu + powyżej 2,5 bramki

STS 1.45 wygrana Bayernu i powyżej 2,5 bramki

Arminia – Bayern, ostatnie wyniki

Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu Bayern Monachium ma dziewięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. Tym samym zdobycie kolejnego mistrzowskiego tytułu przez Bawarczyków jest formalnością, a kolejny krok w tym kierunku będą starali się zrobić w niedzielne popołudnie w Bielefeld. Bayern z Arminią zagra o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatnich kolejkach wygrywał kolejno z Unionem Berlin (4:0), Freiburgiem (4:1) i Augsburgiem (1:0).

W Monachium nadal jednak żyją niespodziewanym odpadnięciem z Ligi Mistrzów. W ćwierćfinałowej rywalizacji lepsza od drużyny Juliana Nagelsmanna okazała się ekipa hiszpańskiego Villarreal. Żółta łódź podwodna najpierw wygrała u siebie 1:0, a następnie nie dała się pokonać Bayernowi na jego terenie. Rewanżowe spotkanie w Monachium zakończyło się remisem 1:1.

W niedzielę rywalem Bayernu będzie znajdująca się w strefie spadkowej Arminia. Ekipa z Bielefeld ma co prawda tylko jeden punkt straty do bezpiecznej lokaty, ale prezentowana przez nią forma nie może napawać optymizmym jej kibiców. W sześciu ostatnich ligowych meczach Arminia zapisała na swoje konto zaledwie jeden punkt. W tym czasie zdołał zdobyć również tylko jednego gola.

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Arminia – Bayern, prawdopodobieństwo wygranej

Arminia – Bayern, historia

Dla obu zespołów będzie to już 38. mecz na boiskach Bundesligi. Bilans dotychczasowych spotkań jest oczywiście bardzo korzystny dla Bayernu, który wygrał 27 meczów. Arminia sposób na pokonanie faworyzowanego przeciwnika znalazła do tej pory tylko pięć razy i nic nie wskazuje na to, aby miała ten bilans poprawić.

W jesiennej konfrontacji tych zespołów obejrzeliśmy tylko jednego gola. Bayern przed własną publicznością wygrał skromnie 1:0 po trafieniu Leroy Sane.

Arminia – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern przez bukmacherów tradycyjnie już uważany jest za niemal murowanego faworyta do zwycięstwa. Kursy na jego wygraną wahają się w okolic 1.20. Kurs 1.22 można znaleźć w ofercie STS, który teraz oferuje zakład bez ryzyka do 100 zł. Aby go odebrać należy podczas rejestracji wykorzystać STS kod promocyjny GOAL.

Arminia – Bayern, przewidywane składy

Gospodarze do niedzielnego spotkania przystąpią bez kontuzjowanych Brunnera i Cherny’ego. Z kolei trener Bayernu Julian Nagelsmann nie będzie miał do swojej dyspozycji trzech zawodników – Bouny Sarra, Niklasa Suele i Corentina Tolisso.

Arminia: Ortega – De Medina, Pieper, Nilsson, Andrade – Prietl, Kunze – Wimmer, Schoepf, Okugawa – Serra

Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, Nianzou, Davies – Kimmich, Goretzka – Musiala, Mueller, Sane – Lewandowski

Arminia – Bayern, transmisja meczu

Niedzielnego spotkania nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji, na co wpływ ma fakt, że prawami do transmisji meczów Bundesligi w obecnym sezonie dysponuje dostępna tylko za pośrednictwem internetu platforma streamingowa Viaplay. Aby odblokować sobie dostęp należy wykupić subskrypcję.

Mamy jednak dobrą wiadomość. Mecz będzie można także obejrzeć na internetowej stronie bukmachera STS, który transmisje udostępnia dla swoich klientów. Aby odblokować sobie dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny zakład.

