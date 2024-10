fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Arka – Piast: typy bukmacherskie

Arka Gdynia w tej kampanii pod dowództwem Tomasza Grzegorczyka ostatnio kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym samym Żółto-niebiescy liczą się w grze o awans do elity. Ostatnio co prawda przegrali w hicie z Bruk-Betem Termaliką. Niemniej wcześniej zanotowali siedem kolejnych zwycięstw. Z kolei Piast Gliwice jest od trzech meczów bez porażki, licząc jednak też sparing. w każdym razie Ślązacy to na dzisiaj drużyna, plasująca się w TOP 7 tabeli PKO BP Ekstraklasy. W siedmiu ostatnich starciach między oboma zespołami pięć razy górą byli Niebiesko-czerwoni. Może to dawać do myślenia przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Mój typ: Piast wygra.

Arka – Piast: ostatnie wyniki

Zespół z Gdyni ma za sobą przegraną z Bruk-Betem Termaliką (1:2). Tym samym dobiegła końca passa kolejnych zwycięstw Arki, która w pokonanym polu zostawiała między innymi: Pogoń Siedlcę (2:1) czy Odrę Opole (6:0). Arkowcy w roli gospodarza mogą ogólnie pochwalić się trzema wygranymi starciami z rzędu.

Tymczasem ekipa Aleksandara Vukovicia w trakcie minionego weekendu podzieliła się punktami z Lechią Gdańsk (3:3). Wcześniej natomiast Piast pokonał pewnie Koronę Kielce (2:0). W drodze do 1/16 finału Pucharu Polski drużyna z Gliwic okazała się z kolei lepsza od Hutnika Kraków, eliminując zespół z Suchych Stawów po wygranym konkursie jedenastek.

Arka – Piast: historia

Oba zespoły grały ze sobą po raz ostatni w lipcu 2023 roku. Wówczas górą był Piast (3:2). Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między obiema drużynami pięć razy górą byli Niebiesko-czerwoni. O ligowe punkty w Gdyni po raz ostatni drużyny grały ze sobą w bezpośrednim starciu we wrześniu 2019 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Arka – Piast: kursy bukmacherskie

Większe szanse według ekspertów bukmacherskich mają goście. Typ na zwycięstwo Piasta Gliwice kształtuje się w wysokości 2.15. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Arki Gdynia wyceniono na 3.20. Przy okazji meczu ekip Tomasza Grzegorczyka i Aleksandara Vukovicia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Arka – Piast, typ kibiców

Arka – Piast, sytuacja kadrowa

Wygląda na to, że gospodarze do potyczki przystąpią w swoim optymalnym zestawieniu. Niewykluczone zatem, że o awans do kolejnej fazy rozgrywek w Arce walczyć będą Karol Czubak czy Szymon Sobczak, mający odpowiednio po dziewięć i sześć trafień. Piast natomiast będzie musiał radzić sobie bez Thomasa Huka czy Constantina Reinera.

Arka – Piast, transmisja meczu

Środowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Arka Gdynia – Piast Gliwice zacznie się o godzinie 20:30 i będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Rywalizację można również śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i dzięki usłudze CANAL+ Online. Przy okazji informujemy, że na platformie można też oglądać spotkania PKO BP Ekstraklasy czy Ligi Mistrzów. Dostęp do takiej oferty można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

