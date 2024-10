Arka Gdynia – Pogoń Siedlce: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka – Pogoń: typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że Arka Gdynia będzie zdecydowanym faworytem meczu z Pogonią Siedlce. Gospodarze od sześciu spotkań notują serię samych zwycięstw, zaś goście zaliczyli pięć porażek z rzędu. Różnica klas pomiędzy obiema drużynami jest zbyt duża, aby Pogoń mogła myśleć o wywiezieniu z Trójmiasta jakiegokolwiek dorobku punktowego. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, uważam, że będzie to mecz do jednej bramki i tylko jedna drużyna będzie strzelać w nim gole: Mój typ: Obie drużyny strzelą gola – nie.

Arka – Pogoń: ostatnie wyniki

Podopieczni trenera Tomasza Grzegorczyka aktualnie zajmują 3. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Na swoim koncie mają 24 punkty, a ewentualne zwycięstwo może ich zbliżyć do lidera z Niecieczy. W ostatnich tygodniach wygrali wszystkie sześć spotkań w tym mecz ze Stalową Wolą w Pucharze Polski. Natomiast w lidze okazali się lepsi m.in. od Odry Opole (6:0), Chrobrego Głogów (2:0), Warty Poznań (1:0) czy Kotwicy Kołobrzeg (5:0).

Pogoń Siedlce notuje natomiast fatalną passę pięciu porażek z rzędu. Obecnie zajmują ostatnie 18. miejsce w lidze z dorobkiem tylko 5 punktów. Bez zdobyczy punktowej zakończyły się ich rywalizację z Wisłą Kraków (1:3), Zniczem Pruszków (0:1), Polonią Warszawa (2:4) czy ŁKS-em Łódź (0:2).

Arka – Pogoń: historia

Ostatni raz, gdy obie drużyny rywalizowały w meczu bezpośrednim, był to sezon 2015/2016. Wtedy aż trzykrotnie los skrzyżował ich ze sobą. W rozgrywkach 1. Ligi Arka Gdynia najpierw zremisowała z Pogonią Siedlce (2:2), a następnie wygrała (3:0). Z kolei w 1/32 finału Pucharu Polski drużyna znad morza wyeliminowała rywali, wygrywając aż (4:1).

Arka – Pogoń: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic faworytem meczu będzie Arka Gdynia. Analitycy nie mają wątpliwości, że bieżąca forma oraz gra przed własną publicznością wystarczą, aby drużyna z Trójmiasta zdobyła komplet punktów. Kurs na triumf gospodarzy wynosi 1.31, zaś na zwycięstwo gości aż 8.00. Z kolei remis oszacowano ze współczynnikiem 5.00.

Arka – Pogoń: kto wygra?

Arka – Pogoń: transmisja meczu

Mecz 13. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Arką Gdynia a Pogonią Siedlce odbędzie się w niedzielę (20 października) na stadionie GOSiR. Początek spotkania o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Polonia oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, oraz w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z możliwości oglądania meczu u bukmachera, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL.

