Arka Gdynia – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Arka Gdynia Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 22:02 .

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: przewidywania

To jeden z najciekawiej zapowiadających się spotkań tego dnia w naszym kraju. Arka Gdynia w meczu 7. kolejki Betclic 1. ligi podejmie na własnym stadionie ekipę Górnika Łęczna. Oba zespoły do tej pory w tym sezonie radzą sobie fantastycznie i mają na koncie odpowiednio – 9 oraz 13 punktów. Dziwić więc mogą tak niskie kursy na zespół gości, który w tych rozgrywkach prezentuje się lepiej od gospodarzy i zajmuje 4. miejsce w tabeli. Niemniej gdynianie u siebie potrafią być groźni i odrabiać straty, co pokazał ostatni mecz z Ruchem Chorzów. Mój typ na to starcie: remis.

Jakub Betclic 3.95 Remis Zagraj!

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: ostatnie wyniki

Górnik Łęczna do tej pory ma na swoim koncie cztery zwycięstwa i jeden remis. Warto jednak zaznaczyć, że podopieczni Pavola Stano mają przełożony mecz z Wisłą Kraków, która gra w eliminacjach europejskich pucharów. Niemniej w ostatnim ligowym starciu łęcznianie pokonali Znicz Pruszków 3:2, a wcześniej Polonię Warszawa 3:1. Jeśli chodzi z kolei o zespół Arki Gdynia, to oni kilka dni temu w hicie kolejki numer zremisowali z Ruchem Chorzów 1:1, a we wcześniejszych starciach wywalczyli w sumie dziewięć punktów, z czego trzy ostatnie mecze kończyły się remisami. Ostatnie zwycięstwo zanotowali w rywalizacji przeciwko Polonii Warszawa.

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: historia

W poprzednim sezonie w meczu tych zespołów dwukrotnie padł remis. I co ciekawe, dwa razy był to podział punktów bez bramek – było 0:0. Z kolei w czterech wcześniejszych starciach trzy razy wygrał Górnik Łęczna, a raz Arka Gdynia. To pokazuje, że nawet historycznie trudno wskazać, że gdynianie są tak wyraźnym faworytem tej rywalizacji, jak pokazywałaby to kurs przygotowany przez bukmachera.

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: kto wygra?

Kto wygra mecz? Arka Gdynia 0% Remis 0% Górnik Łęczna 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Arka Gdynia

Remis

Górnik Łęczna

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Kursy na ten mecz są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo Arki Gdynia zagramy po 1.57, zaś na trzy punkty gości z Łęcznej za aż 5.00. Remis wyceniany jest na 3.95.

Arka Gdynia Górnik Łęczna 1.57 3.95 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 22:02 .

Arka Gdynia – Górnik Łęczna: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na stronie TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, smartTV oraz poprzez usługę Betclic TV. Wystarczy założyć konto z naszym kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną kwotę. Mecz skomentują Krzysztof Lenarczyk i Dawid Sut. Początek rywalizacji w Gdyni w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.