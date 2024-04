Arka Gdynia – Chrobry Głogów: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2024)

Arka Gdynia - Chrobry Głogów: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Gospodarze w drodze po awans do Ekstraklasy na własnym stadionie podejmą będących w dobrej formie piłkarzy Chrobrego. Zapowiada się interesujące widowisko. Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka Gdynia Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2024 21:42 .

Arka – Chrobry: typy bukmacherskie

Zarówno Arka, jak i Chrobry przystąpią do tego meczu w dobrej formie. Po wznowieniu rozgrywek obie drużyny należą do grona najlepiej punktujących zespołów w Fortuna 1. Lidze. Biorąc pod uwagę aktualne wyniki oraz wysoką skuteczność obu drużyn uważam, że w tym meczu obie drużyny strzelą gola. Gospodarze w ostatnich pięciu meczach strzelili 10 bramek, co daje średnio dwa gole na mecz. Zaś goście w pięciu spotkaniach zdobyli osiem bramek. W ich przypadku jest to 1.6 bramki na mecz. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.95 Obie drużyny strzelą gola Zagraj

Arka – Chrobry: ostatnie wyniki

Arka Gdynia od momentu wznowienia rozgrywek po przerwie zimowej nie przegrała żadnego meczu. Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego pewnie zmierzają po bezpośredni awans do Ekstraklasy. W ostatniej kolejce odnieśli skromne zwycięstwo (1:0) z Miedzią Legnica. Wcześniej dwukrotnie zremisowali, najpierw z Wisłą Kraków (1:1), a następnie z Odrą Opole (2:2).

Goście przyjeżdżają do Gdyni uskrzydleni trzema zwycięstwami z rzędu. Po remisie z Polonią Warszawa (1:1), Chrobry Głogów zdobył komplet punktów w spotkaniu ze Stalą Rzeszów (2:1), GKS-em Tychy (2:1) oraz Wisłą Kraków (3:2).

Arka – Chrobry: historia

W tym sezonie Chrobry Głogów podejmował Arkę Gdynia na własnym stadionie w ramach 9. kolejki Fortuna 1. Ligi. Mecz zakończył się zwycięstwem (1:0) gospodarzy po bramce Mikołaja Lebedyńskiego. Goście w drugiej połowie zmarnowali rzut karny. Natomiast w poprzedniej kampanii bezpośrednie mecze obfitowały w dużą ilość bramek. Najpierw starcie w Gdyni wygrał (4:3) Chrobry, a mecz w Głogowie zakończył się triumfem (3:0) Arki Gdynia.

Arka – Chrobry: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Arka – Chrobry są gospodarze, co odzwierciedlają kursy bukmacherskie. Przy rejestracji konta u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego na rynku.

Arka – Chrobry: przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny – Gol, Milewski – Skóra, Sidibe, Kobacki – Czubak

Chrobry Głogów: Węglarz – Zarowny, Bougaidis, Lewkot – Kuzdra, Mandrysz, Mucha, Hanc – Bartlewicz, Biel – Lebedyński

Arka – Chrobry: transmisja meczu

Spotkanie Arka – Chrobry odbędzie się 5 kwietnia 2024 roku. Początek meczu o godzinie 20:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Extra.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.