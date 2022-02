Argentyna – Kolumbia: typy, kursy, zapowiedź (02.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Argentyna – Kolumbia: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata. Gospodarze w roli faworyta podejmować będą pogrążoną w kryzysie Kolumbię, od której z każdym meczem oddala się występ na piłkarskim mundialu.



Argentyna el. MŚ 2022

02.02.2022 00:30 Estadio Mario Alberto Kempes

Kolumbia

Argentyna – Kolumbia, typy i przewidywania

Faworytem jest reprezentacja Argentyny i naszym zdaniem również ma większe szanse na zdobycie kompletu punktów. Musi jednak się liczyć, że na przeciwko będzie miała zdeterminowanych Kolumbijczyków, którzy będą walczyć o pozostanie w grze o awans na piłkarski mundial. My w tym meczu stawiamy na gospodarzy, ale z podpórką w postaci remisu. Do tego dorzucamy bramkowy under. Nasz typ: podwójna szansa: 1X i poniżej 3,5 bramki

Superbet 1.50 podwójna szansa: 1X i poniżej 3,5 bramki

Argentyna – Kolumbia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Argentyny już wcześniej zapewniła sobie awans na zbliżający się wielkimi krokami mundial i pozostaje niepokonana w tych eliminacjach. W ubiegłym tygodniu drużyna Lionela Scaloniego skomplikowała reprezentacji Chile sytuacje w walce o awans do turnieju finałowego, wygrywając na wyjeździe 2:1. Teraz na taryfę ulgową nie będą mogli liczyć Kolumbijczycy

Reprezentacja Kolumbii musi wziąć się w garść i zacząć wygrywać, jeżeli chce zagrać w Katarze. Ostatnie zwycięstwo w eliminacjach odniosła we wrześniu 2021 roku, kiedy pokonała u siebie 2:1 Chile. Od tamtej pory rozegrała sześć spotkań, w czterech z nich bezbramkowo remisując i doznając dwóch porażek. Ostatniej z nich kilka dni temu, ulegając 0:1 u siebie Peru.

Argentyna – ostatnie 5 meczów 28.01.2022 Chile – Argentyna 1:2 (el. MŚ)

1:2 (el. MŚ) 17.11.2021 Argentyna – Brazylia 0:0 (el. MŚ)

13.11. 2021 Urugwaj – Argentyna 0:1 (el. MŚ)

0:1 (el. MŚ) 15.10.2021 Argentyna – Peru 1:0 (el. MŚ)

– Peru 1:0 (el. MŚ) 11.10.2021 Argentyna – Urugwaj 3:0 (el. MŚ) Kolumbia – ostatnie 5 meczów 28.01.2022 Kolumbia – Peru 0:1 (el. MŚ)

0:1 (el. MŚ) 16.01.2022 Kolumbia – Honduras 2:1 (towarzyski)

– Honduras 2:1 (towarzyski) 17.11.2021 Kolumbia – Paragwaj 0:0 (el. MŚ)

12.11.2021 Brazylia – Kolumbia 1:0 (el. MŚ)

– Kolumbia 1:0 (el. MŚ) 14.10.2021 Kolumbia – Ekwador 0:0 (el. MŚ)

Argentyna – Kolumbia, historia

Bilans bezpośrednich pojedynków przemawia oczywiście na korzyść Argentyny, ale w ostatnim czasie Chile stawiało duży opór swoim rywalom. Ostatnie trzy pojedynki tych zespołów zakończyły się remisami. W ubiegłym roku obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie – w eliminacjach mistrzostw świata i Copa America. W obu przypadkach padł remis 1:1.

Chile ostatnie zwycięstwo nad Argentyną odniosło w październiku 2008 roku.

Argentyna – Kolumbia, spotkania bezpośrednie (H2H)

07.07.2021 Copa America Argentyna 1:1 k. 3:2 Kolumbia 09.06.2021 el. MŚ Kolumbia 2:2 Argentyna 16.06.2019 Copa America Argentyna 0:2 Kolumbia 12.09.2018 towarzyski Kolumbia 0:0 Argentyna 16.11.2016 el. MŚ Argentyna 3:0 Kolumbia

Argentyna – Kolumbia, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest reprezentacja Argentyny, która niewątpliwie ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów. Niespodzianki w tym meczu nie można jednak wykluczyć.

Argentyna – Kolumbia, przewidywane składy

Argentyna w meczu z Kolumbią wystąpi bez czterech zawieszonych zawodników – Nicolasa Otamendiego, Nicolasa Tagliafico, Rodrigo de Paula i Leandro Paredesa. Na murawie nie zobaczymy również zmagającego się z koronawirusem Alexa Mac Allistera, natomiast występ Alejandro Gomeza stoi pod znakiem zapytania.

W ekipie Kolumbii nie zagra przede wszystkim Yerry Mina.

Argentyna: E. Martinez – Molina, Martinez Quarta, Li. Martinez, Acuna – Di Maria, Lo Celso, Rodriguez, Ocampos – La. Martinez, A. Correa

Kolumbia: Ospina – Cuadrado, Tesillo, Sanchez, Mojica – Rodriguez, Barrios, Uribe, Diaz – Falcao, Borja

Argentyna – Kolumbia, transmisja meczu

Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 00:30 w nocy z wtorku na środę, będzie można obejrzeć na żywo na kanale TVP Sport.

Mecz możemy również obejrzeć zupełnie za darmo na internetowej stronie STS.

