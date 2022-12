Argentyna – Australia: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Argentyna – Australia: typy na mecz fazy pucharowej MŚ 2022. Leo Messi i spółka w 1/8 finału mundialu w Katarze zmierzą się z Australijczykami, którzy niespodziewanie zameldowali się w play-offach. Początek spotkania Argentyna – Australia w ramach fazy pucharowej mistrzostw świata w sobotę 3 grudnia o godzinie 20:00.

Ahmed bin Ali Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa 1C Australia 1.20 7.00 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2022 22:20 .

Argentyna – Australia, typy i przewidywania

Lionel Messi nie strzelił gola w pojedynku z Polakami, ale miał znakomitą okazję na trafienie do siatki, ponieważ wywalczył rzut karny, do którego następnie sam podszedł. Na drodze gwiazdora francuskiego Paris Saint-Germain stanął jednak niezawodny Wojciech Szczęsny. Legenda Barcelony ma na swoim koncie dwie bramki zdobyte przeciwko Arabii Saudyjskiej oraz Meksykowi. Zdaniem Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, 35-letni atakujący trafi do siatki także w meczu z Australią. Typ Kuby: gol Leo Messiego.

Zaczynamy fazę pucharową MŚ 2022, gdzie o wszystkim decydowało będzie jedno spotkanie. Na tym etapie rozgrywek często zdarzają się niespodzianki. Australia pozytywnie zaskoczyła na trwającym turnieju i Argentyna nie powinna jej nie lekceważyć. Popularne „Kangury” postraszyły Francuzów, bowiem objęły prowadzenie w meczu w ramach grupy D, choć ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką 1:4. Niewykluczone, że Australijczycy podobnie jak Saudyjczycy powalczą z Argentyńczykami jak równy z równym. Nasz typ: obie drużyny strzelą bramkę – tak.

Argentyna – Australia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Argentyny fatalnie rozpoczęła zmagania na mundialu w Katarze – podopieczni Lionela Scaloniego na początku sensacyjnie przegrali 1:2 z Arabią Saudyjską. Leo Messi i spółka szybko jednak się zrehabilitowali, bowiem w dwóch kolejnych pojedynkach wygrali z Meksykiem (2:0) oraz Polską (2:0), co dało im awans z grupy C z pierwszego miejsca.

Jeśli chodzi o kadrę Australii, to sprawiła ona nie lada niespodziankę, ponieważ awansowała dalej kosztem Danii i Tunezji. „Kangury” na mistrzostwach świata w Katarze przegrali z Francuzami (1:4), a następnie pokonali Tunezyjczyków (1:0) oraz Duńczyków (1:0). Tym samym ekipa prowadzona przez Grahama Arnolda zapewniła sobie wyjście z grupy D do fazy pucharowej z drugiego miejsca.

Australia lub Argentyna w ćwierćfinale MŚ 2022 zagra ze zwycięzcą pary Holandia – USA. Spotkanie 1/4 finału mundialu w Katarze odbędzie się w piątek 9 grudnia o godzinie 20:00.

Argentyna – Australia, historia

Australijczycy mierzyli się z Argentyńczykami cztery razy w całej historii. Reprezentacja „Albiceleste” nigdy nie przegrała z zespołem „Kangurów” – zanotowała trzy zwycięstwa i jeden remis. Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się w 2007 roku, a w spotkaniu towarzyskim lepsza okazała się wówczas Argentyna (1:0).

Argentyna – Australia, statystyki przed meczem

Australia po raz drugi w historii zagra w fazie pucharowej mistrzostw świata. „Kangury” na mundialu w Niemczech (2006 rok) w 1/8 finału przegrali z Włochami (0:1).

Reprezentacja Australii jest trzecią drużyną w historii, która wyszła z grupy po tym, jak poniosła porażkę w pierwszym meczu i straciła w nim cztery lub więcej goli.

Leandro Paredes w spotkaniu przeciwko Polsce zanotował 77 celnych podań (na 80 prób), mimo że wszedł na boisko dopiero w 59. minucie. Żaden inny rezerwowy nie zaliczył więcej celnych podań w meczu mistrzostw świata.

35 lat i 159 dni – Lionel Messi jest najstarszym graczem w historii (od 1996 roku, kiedy zaczęto zbierać dane), który stworzył swoim kolegom przynajmniej 5 szans na zdobycie bramki i wykonał przynajmniej 5 udanych dryblingów w spotkaniu MŚ.

21 lat i 317 dni – Enzo Fernandez stał się najmłodszym piłkarzem, który rozpoczął mecz w barwach reprezentacji Argentyny od czasu Leo Messiego przeciwko Holandii w 2006 roku (18 lat i 362 dni).

Argentyna – Australia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu na Ahmad bin Ali Stadium jest reprezentacja Argentyny. Kurs na wygraną popularnych „Albiceleste” wynosi około 1.20, a typ na zwycięstwo Australii to mniej więcej 18.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od pierwszego depozytu do 200 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Argentyna – Australia, przewidywane składy

Stawka jest wysoka – awans do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze – więc selekcjonerzy obu drużyn zapewne wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. W obozie Argentyńczyków na przeciążenie mięśniowe narzeka Angel Di Maria, ale wydaje się, że jego występ nie jest zagrożony. W linii ataku „Albiceleste” obok Leo Messiego i wyżej wspomnianego skrzydłowego Juventusu ponownie kosztem Lautaro Martineza najprawdopodobniej zagra Julian Alvarez, który strzelił gola przeciwko Polsce.

Argentyna – Australia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Argentyny 50% remisem 0% zwycięstwem Australii 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Argentyny

remisem

zwycięstwem Australii

Argentyna – Australia, transmisja meczu

Sobotni mecz pomiędzy Argentyńczykami a Australijczykami transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć również przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Sławomir Kwiatkowski i Robert Podoliński. Początek starcia na Ahmad bin Ali Stadium w sobotę 3 grudnia o godzinie 20:00.

