APOEL FC - Fiorentina to jeden z wielu czwartkowych meczów w Lidze Europy. Ekipa z Serie A wydaje się, że jest faworytem rywalizacji. Starcie zacznie się o godzinie 21:00.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

APOEL Nikozja Fiorentina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2024 00:55 .

APOEL – Fiorentina: typy bukmacherskie

Fiorentina z jasnym wyzwaniem przystąpią do czwartkowej konfrontacji w Lidze Konferencji, chcąc kontynuować dobrą postawę w ostatnich tygodniach. Od końca września Fioletowi imponują swoją postawą. Są już bez porażki od dziewięciu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Cypryjczycy natomiast wyróżniają się wahaniami formy. Zwycięstwa przeplatają remisami lub porażkami. Mając na uwadze ostatnią dyspozycję obu ekip, trudno wyobrazić sobie wpadkę Violi. Mój typ: Fiorentina wygra.

APOEL – Fiorentina: ostatnie wyniki

Cypryjczycy przystąpią do swojej rywalizacji jako czwarta aktualnie ekipa w rodzimej lidze. APOEL w ostatnich pięciu spotkaniach wygrał dwukrotnie, dwa razy przegrał i raz zremisował. W trakcie minionego weekendu zespół podzielił się punktami z Apollonem (0:0). Z kolei w Lidze Konferencji ekipa z Wyspy Afrodyty w tym sezonie nie wygrała w żadnym z dwóch ostatnich spotkań. Zremisowała z Shamrock Rovers (1:1) i przegrała z Borac Banją Luka (0:1).

Przedstawiciel ligi włoskiej może się natomiast pochwalić siedem z rzędu zwycięstw. W ostatnich dniach Fiorentina pokonała skromnie w Serie A kolejno Torino (1:0) i Genoę (1:0). Wcześniej natomiast zaliczyła wysokie zwycięstwo nad AS Romą (5:1). Tymczasem na europejskiej scenie Viola pokonała kolejno The New Saints (2:0) czy FC Sankt Gallen (4:2).

APOEL – Fiorentina: historia

Obie ekipy nigdy wcześniej nie miały okazji ze sobą rywalizować. Po raz pierwszy w historii obie drużyny zmierzą się ze sobą w europejskich pucharach UEFA.

APOEL – Fiorentina: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo APOEL został oszacowany na 4.80-5.10. Remis kształtuje się w wysokości 3.50-3.75. Tymczasem opcja na ewentualną wygraną Fiorentiny została wyceniona na 1.65-1.71. Przy okazji czwartkowego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych,

APOEL – Fiorentina, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną APOEL-u 0% wygraną Fiorentiny 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną APOEL-u

wygraną Fiorentiny

remisem

APOEL – Fiorentina, przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że gospodarze do potyczki podejdą w najmocniejszym zestawieniu. Drużyna z Włoch nie będzie mogła natomiast skorzystać z usług trzech zawodników. W tym gronie są: Marin Pongracić, Albert Gudmundsson czy Danilo Cataldi.

APOEL FC: Belec – Chebake, Petrovic, Dvali, Susic, Abagna, Tejera, Marquinhos, Meyer, Donis, El Arabi

Fiorentina: Terracciano – Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi, Adli, Mandragora, Ikone, Beltran, Sottil, Kouame.

APOEL – Fiorentina, transmisja meczu

Czwartkowa potyczka nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania APOEL FC – Fiorentina będzie do obejrzenia tylko w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet, a także na Smart TV. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.