Anglia – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane i Gareth Southgate

Reprezentacja Anglii rozegra kilka meczów kontrolnych nim wyruszy późną jesienią tego roku na mundial w Katarze. W sobotę 26 czerwca Synowie Albionu zagrają na Wembley ze Szwajcarią. Z powodu kontuzji selekcjoner Gareth Southgate sprawdzi kilku zmienników. Być może przetestuje też inne niż zazwyczaj ustawienie zespołu.

Wembley Mecz towarzyski Anglia Szwajcaria 1.73 3.60 5.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 marca 2022 18:36 .

Anglia – Szwajcaria, typy i przewidywania

Na Wembley spotkają się dwie topowe europejskie drużyny, które awansowały kilka miesięcy temu na mundial. Minęły już czasy, gdy Szwajcarów można by uznawać za zespół ze średniej półki. Helweci pokazali swoją siłę nie tylko na mistrzostwach Europy, ale i w eliminacjach do mundialu, na który awansowali kosztem Włochów. Ostatnie potyczki Szwajcarów z Anglikami były niezwykle wyrównane. Podobnie powinno być i tym razem. Gospodarze mają plagę kontuzji i wystawią dość eksperymentalny skład. A to jeszcze bardziej zwiększy szanse gości. Nasz typ: remis.

Anglia – Szwajcaria, sytuacja kadrowa

Gareth Southgate ma przed tym meczem długą listę nieobecnych. Z kadry z powodu kontuzji wypadli Reece James, Trent Alexander-Arnold, Tammy Abraham, Aaron Ramsdale i Sam Johnstone. Dodatkowo pozytywny wynik na koronawirusa wykryto u zawodnika Arsenalu, Bukayo Saki.

Swoją szansę dostaną wobec tego zmiennicy. Powołania otrzymali Kyle Walker-Peters, Tyrick Mitchell, Ollie Watkins i Fraser Forster. Przynajmniej część z tego grona dostanie swoją szansę przeciwko Szwajcarom.

Helweci mają problem na pozycji bramkarza, bo urazy leczą zarówno Yann Sommer, jak i Philipp Kohn. Między słupkami ujrzymy w sobotę prawdopodobnie Gregora Kobela. Dużym osłabieniem jest ponadto brak Fabiana Schara, który w ostatnim czasie błyszczał wysoką formą w lidze angielskiej.

Anglia – Szwajcaria, ostatnie mecze

W marcu Anglicy zagrają ze Szwajcarami i Wybrzeżem Kości Słoniowej (wtorek). Będą to ich pierwsze mecze w tym roku kalendarzowym. Podopieczni Garetha Southgate’a spotkali się na zgrupowaniu po raz pierwsze od listopada. Wówczas rozbili swoich rywali, ogrywając Albanię (5:0) i San Marino (10:0). Zapewnili sobie dzięki temu bezpośredni awans na mundial w Katarze.

Szwajcaria jest rzecz jasna rywalem z wyższej półki. Podobnie jak Anglia wygrała swoją eliminacyjną grupę (wyprzedzając Włochów, którzy ostatecznie odpadli w barażach). Dla Helwetów także będzie to pierwsze spotkanie w tym roku. Kilka dni później zmierzą się jeszcze z reprezentacją Kosowa.

Obie drużyny mają dobrą passę. Anglicy są niepokonani od czerwca ubiegłego roku, gdy przegrali finał mistrzostw Europy. Szwajcarzy także są niepokonani od wspomnianej imprezy, gdzie musieli uznać wyższość Hiszpanów.

Anglia – Szwajcaria, historia

W historii bezpośrednich potyczek lepiej wypadają Anglicy. Wyspiarze wygrali 18-krotnie, a w pięciu przypadkach padał remis. Szwajcarzy ograli Synów Albionu trzykrotnie. Do ostatniego starcia doszło w czerwcu 2019 roku w UEFA Lidze Narodów. Padł wówczas bezbramkowy remis, ale po rzutach karnych wygrali Anglicy. Do poprzedniego meczu tych ekip na Wembley doszło z kolei w 2018 roku. Autorem jedynego gola był Marcus Rashford.

Anglia – Szwajcaria, typy bukmacherskie

Anglia – Szwajcaria, przewidywane składy

Anglia: Pickford – Shaw, Maguire, Stones, Walker-Peters – Rice, Mount, Bellingham – Kane, Foden, Grealish

Szwajcaria: Kobel – Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer – Sow, Freuler – Zuber, Shaqiri, Okafor – Embolo

Anglia – Szwajcaria, transmisja meczu

Mecz towarzyski Anglia – Szwajcaria zostanie rozegrany w sobotę o 18:30. Transmisję na żywo z tego pojedynku zobaczymy na antenie Polsatu Sport Premium 2.