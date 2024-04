Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Atletico Madryt nie może sobie pozwolić na potknięcie z 14. drużyną La Liga. Nawet remis będzie tutaj wielką sensacją. Deportivo Alaves przegrało trzy spotkania z rzędu, a nad strefą spadkową zachowują bezpieczny dystans – siedmiu punktów.

Zespół Diego Simeone w dwóch ostatnich meczach zdobył aż pięć bramek, a Alaves w żadnym z trzech ostatnich potyczek nie znalazło drogi do siatki. Mój typ: liczba goli 2.5 – powyżej.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Nastroje w Atletico Madryt w ostatnich tygodniach są doskonałe. W poprzedniej serii gier pokonali Gironę 3:1, a wcześniej ograli Villarreal 2:1. Deportivo ma za sobą bardzo trudny okres, w którym poniosło klęski z Athletikiem Bilbao 0:2, Realem Sociedad 0:1 oraz Granadą 0:2. Po raz ostatni po trzy punkty sięgnęli 10 marca z Rayo Vallecano 1:0.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, historia

Ostatni pojedynek między drużynami miał miejsce pod koniec października. Mecz w Madrycie na Wanda Metropolitano zakończyło się zwycięstwem Rojiblanos 2:1. Bramki dla Atletico zdobyli Rodrigo Riquelme i Alvaro Morata. Dla Alaves trafił Ander Guevara. W sezonie 2021/22 górą w tej rywalizacji był zespół z Alaves, który skromnie ograł podopiecznych Simeone 1:0.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnej rywalizacji jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to to kursy na takie zdarzenie są ustalone na około 1.95. W przypadku triumfu Deportivo Alaves kurs wynosi w granicach 4.00-4.20. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera STS przy rejestracji podając nasz kod GOAL możesz liczyć na zakład bez ryzyka do 100 zł na mecz Atletico – Barcelona.

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, przewidywane składy

Deportivo Alaves Luis García Plaza 4-3-3 Atletico Madryt Diego Simeone

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, typ kibiców

Kto wygra mecz?

Remis

Atletico

Deportivo Alaves – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie Deportivo Alaves z Atletico odbędzie się w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 18:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2. To starcie obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online.