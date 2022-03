Pressfocus Na zdjęciu: Daley Blind i Gilberto Moraes Junior

We wtorek rusza kontynuacja rewanżowych starć 1/8 finału Ligi Mistrzów. W stolicy Holandii dojdzie do meczu Ajax – Benfica. Zawody w Lizbonie zakończyły się remisem (2:2), dlatego awans do ćwierćfinału to wciąż wielka niewiadoma. Sprawdź naszą zapowiedź.

Johan Cruijff ArenA Liga Mistrzów Ajax Amsterdam Benfica Lizbona 1.45 5.40 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2022 22:07 .

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, typy i przewidywania

Ajax Amsterdam stracił dwubramkową zaliczkę w pierwszej rywalizacji z Benfica, więc Smoki z Lizbony wcale nie są na straconej pozycji. Ekipa gości wierzy w swój sukces i od tamtej pory regularnie umieszcza piłkę w siatce.

Z kolei Synowie Bogów mają ostatnio problemy z utrzymaniem czystego konta. Naszym zdaniem nie będzie wiało nudą na Johan Cruijff Arena, stąd też postawimy na gole z obu stron i przynajmniej trzy trafienia w regulaminowym czasie gry.

STS 1.62 btts i powyżej 2,5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Pasveera, Stekelenburga I Klaibera. Z kolei Benfica zjawi się bez Verissimo, Pinho czy Seferovicia.

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, ostatnie wyniki

Ajax złapał lekką zadyszkę po szalonym meczu w Lizbonie Niespodziewanie kilka dni później drużyna Erika ten Haga nie dała rady Eagles (1:2). Jednak od tamtej pory gospodarze kontynuują serię trzech zwycięstw z rzędu.

Natomiast Benfica nie ma się czego wstydzić. Smoki realizują cele w portugalskiej ekstraklasie i do wtorkowego rewanżu przystąpią po zwycięstwach nad Guimaraes (3:0) i Portimonense (2:1), a także remisie przeciwko Vizeli (1:1).

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, historia

Dla obu ekip będzie to ósmy bój w historii. Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy, którzy przegrali z Benfica tylko raz w 2009 r.

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, kursy bukmacherskie

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, przewidywane składy

Ajax: Onana – Blind, Martinez, Timber, Mazraoui – Gravenberch, Alvarez, Tadic, Berghuis, Antony – Haller

Benfica: Vlachodimos – Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo – Everton, Weigl, Taarabt, Rafa – Ramos, Nunez

Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Premium 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Polsatbox.pl.

