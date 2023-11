AEK Ateny – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2023)

IMAGO Na zdjęciu: Jonathan Clauss

AEK Ateny – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Ostatni mecz bezpośredni z Ligi Europy może dawać kibicom z Marsylii nadzieję, że Olympique wróci do Francji z choćby punktem. Tymczasem przedstawiciel Ligue 1 przegrał każdy z trzech ostatnich wyjazdowych meczów. To sprawia, że w Atenach rośnie optymizm i poczucie, że udany rewanż jest możliwy. Mój typ: wygrana AEK-u.

AEK Ateny – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Gracze z Aten radzą sobie bardzo dobrze na krajowym podwórku. Gdyby nie ostatnia strata punktów, które wyrwał Kifisias (1:1), AEK byłby wiceliderem tabeli. Tymczasem musi zadowolić się trzecią lokatę z czterema oczkami straty do Panathinaikosu. Tak kolorowo nie jest w Marsylii, gdzie kibice notorycznie mają pretensje do drużyny. Olympique wygrał zaledwie jedno z pięciu ostatnich ligowych meczów. Skutkuje to tym, że piłkarze tego klubu zamykają górną połowę tabeli Ligue 1.

AEK Ateny – Olympique Marsylia, historia

W tym stuleciu kluby te rywalizowały ze sobą tylko raz, w bieżącej edycji Ligi Europy. W Marsylii lepszy okazał się Olympique, który pokonał AEK 3:1.

AEK Ateny – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną ekipy z Aten wynosi około 2.45, a typ na zwycięstwo drużyny z Marsylii to mniej więcej 2.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

AEK Ateny – Olympique Marsylia, przewidywane składy

AEK Ateny Matias Almeyda 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympique Marsylia Gennaro Gattuso AEK Ateny Matias Almeyda 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympique Marsylia Gennaro Gattuso Rezerwowi ▼ 5 Nordin Amrabat 9 Tom van Weert 14 Ezequiel Ponce 19 Niclas Eliasson 24 Gerasimos Mitoglou 25 Konstantinos Galanopoulos 55 Konstantinos Chrysopoulos 99 Georgios Theocharis 1 Simon Ngapandouetnbu 4 Samuel Gigot 10 Pierre Emerick Aubameyang 10 Pierre Emerick Aubameyang 18 Bamo Meïté 20 Joaquin Correa 23 Ismaïla Sarr 34 Bilal Nadir 37 Emran Soglo 40 Jelle Van Neck 62 Amir Murillo 66 Noam Mayoka-Tika AEK Ateny Matias Almeyda 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympique Marsylia Gennaro Gattuso AEK Ateny Matias Almeyda 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Olympique Marsylia Gennaro Gattuso Rezerwowi ▼ 5 Nordin Amrabat 9 Tom van Weert 14 Ezequiel Ponce 19 Niclas Eliasson 24 Gerasimos Mitoglou 25 Konstantinos Galanopoulos 55 Konstantinos Chrysopoulos 99 Georgios Theocharis 1 Simon Ngapandouetnbu 4 Samuel Gigot 10 Pierre Emerick Aubameyang 10 Pierre Emerick Aubameyang 18 Bamo Meïté 20 Joaquin Correa 23 Ismaïla Sarr 34 Bilal Nadir 37 Emran Soglo 40 Jelle Van Neck 62 Amir Murillo 66 Noam Mayoka-Tika

AEK Ateny – Olympique Marsylia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Remis

Wygrana Marsylii

AEK Ateny – Olympique Marsylia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższy czwartek, 9 listopada o godzinie 21:00.

