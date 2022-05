ACF Fiorentina – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fiorentina - AS Roma

Fiorentina – AS Roma to ostatni mecz w ramach 36. kolejki Serie A. Obie ekipy są sąsiadami w ligowej tabeli, które dzieli różnica zaledwie trzech punktów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Artemio Franchi, Firenze Serie A Fiorentina AS Roma 2.46 3.45 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2022 14:18 .

ACF Fiorentina – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy w ostatnim czasie nie zachwycały pod względem zdobywanych bramek w Serie A. Fiorentina w ostatnich czterech spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, strzeliła tylko jednego gola. Roma natomiast w ostatnich dwóch spotkaniach zdobyła jedną bramkę. W bezpośrednich bojach z udziałem Toskańczyków i Giallorossich goli jednak nie brakowało, więc spodziewamy się trafień z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

ACF Fiorentina – AS Roma, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki w swoim najmocniejszym składzie. Włoskie media sugerują, że Bartłomiej Drągowski i Krzysztof Piątek nie mogą liczyć na występ od pierwszej minuty. W wyjściowym składzie rzymian ma się natomiast znaleźć Nicola Zalewski. Roma będzie osłabiona tylko brakiem Henricha Mychitariana.

ACF Fiorentina – AS Roma, ostatnie wyniki

Fiorentina podejdzie do poniedziałkowej potyczki, mając na swoim koncie trzy ligowe porażki z rzędu. Ostatnio ekipa ze Stadio Artemio Franchi przegrała z Milanem (0:1). Wcześniej natomiast schodziła z placu gry na tarczy po starciach z Udinese (0:4) i Salernitaną (1:2).

Roma ma natomiast na swoim koncie trzy ligowe mecze bez wygranej, w których zaliczyła dwa remisy i porażkę. W ostatniej kolejce ligowe drużyna Jose Mourinho podzieliła się punktami z Bologną (0:0), a wcześniej uległa Interowi Mediolan (1:3).

ACF Fiorentina – AS Roma, historia

Po raz ostatni obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w sierpniu minionego roku. Wówczas góra była Roma, wygrywając 3:1. Tymczasem ostatnie starcie między oboma zespołami na Stadio Artemio Franchi zakończyło się wygraną rzymian 2:1.

ACF Fiorentina – AS Roma, kursy

ACF Fiorentina – AS Roma, przewidywane składy

Fiorentina: Terracciano – Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Cabral, Ikone

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

ACF Fiorentina – AS Roma, transmisja meczu

Mecz Fiorentina – Roma będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Potyczka zacznie się w poniedziałek o godzinie 20:45.

