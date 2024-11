AC Milan – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2024)

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

AC Milan – Juventus: przewidywania

To z pewnością może być hit tej kolejki Serie A. AC Milan na własnym stadionie podejmie bowiem zespół Juventusu Turyn. Obie drużyny w tym sezonie są w podobnej, dobrej formie, ale wydaje się, że nieco lepiej radzą sobie piłkarze ze stolicy Piemontu. Niemniej starcie na legendarnym San Siro może potoczyć się w każdą ze stron i wydaje się, że tego sobotniego wieczora powinno na tym obiekcie paść sporo goli, ale trudno wskazać, kto wygra. Dlatego też mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny zdobędą gola.

AC Milan – Juventus: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ostatnie wyniku obu tych zespołów, to są one dość podobne. Juventus w ostatniej kolejce ligi włoskiej pokonał na własnym stadionie ekipę Torino 2:0, zaś AC Milan zremisował z Cagliari 3:3.

W sumie w pięciu ostatnich meczach Stara Dama ma na swoim koncie dziewięć punktów, W tym czasie udało im się zremisować m.in. z Interem Mediolan oraz pokonać Udinese. W sumie w tym sezonie mają na koncie 24 punkty w 12 meczach i jako jedyny zespół w lidze nie mają jeszcze zanotowanej porażki. Pozwala im to zajmować 6. miejsce w stawce.

Jeśli chodzi zaś o AC Milan, to oni w analogicznym okresie czasu uzbierali dziesięć punktów. Pokonali Monzę oraz Real Madryt w Lidze Mistrzów, ale w lidze włoskiej ulegli ekipie SSC Napoli na własnym stadionie 0:2. W sumie mają uzbierane 18 punktów i są na 7. lokacie w ligowej tabeli.

AC Milan – Juventus: historia

Oba te zespoły regularnie ze sobą grają na poziomie Serie A. Ich ostatnie starcie miało miejsce w kwietniu 2024 roku, gdy w Turynie padł wynik 0:0. W pierwszym meczu tamtego sezonu było jednak 1:0 dla gości, a więc Starej Damy. Poza tym w sezonie 2022/23 dwukrotnie lepsi okazywali się gracze AC Milanu, którzy pokonali Juventus odpowiednio 2:0 oraz 1:0.

AC Milan – Juventus: przewidywane składy

AC Milan – Juventus: przewidywane składy

AC Milan Paulo Fonseca Juventus FC Thiago Motta AC Milan Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład Juventus FC Thiago Motta Rezerwowi 2 Davide Calabria 8 Ruben Loftus-Cheek 17 Noah Okafor 23 Fikayo Tomori 42 Filippo Terracciano 46 Matteo Gabbia 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 80 Yunus Musah 90 Tammy Abraham 96 Lorenzo Torriani 1 Matia Perin 6 Danilo 16 Weston McKennie 21 Nicolò Fagioli 23 Carlo Pinsoglio 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula

AC Milan – Juventus: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 oraz stronie elevensports.pl. Poza tym istnieje możliwość skorzystania z usługi STS TV. Początek meczu w sobotę 23 listopada 2024 roku o godzinie 18:00.

