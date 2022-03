1/8 finału Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool - Norwich

Rywalizacja o Puchar Anglii w sezonie 2021/22 wkracza powoli w decydującą fazę. W tym tygodniu poznamy pierwszych siedmiu ćwierćfinalistów tych rozgrywek. O awans zagrają między innymi Manchester City, Chelsea czy Liverpool.

Peterborough – Manchester City: typy i kursy

Manchester City jest naturalnie jednym z kandydatów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Zanim jednak znajdzie się w finale, będzie musiał pokonać kilka przeszkód, a jedną z nich jest grające na co dzień w Championship Peterborough. W meczu, który odbędzie się na Weston Homes Stadium gospodarze będą starali się postawić trudne warunki faworyzowanemu rywalowi, ale każdy inny wynik niż zwycięstwo podopiecznych Josepa Guardioli będzie sensacją.

Szkoleniowiec Obywateli we wtorkowy wieczór prawdopodobnie dokona kilku roszad w składzie, chcąc dać odpocząć kluczowym zawodnikom swojej drużyny. Nie powinno to jednak w żadnym stopniu przeszkodzić Manchesterowi City w wywalczeniu awansu, biorąc pod uwagę klasę zmienników. My nie mamy żadnych wątpliwości, stawiamy na wygraną Manchesteru City i dorzucamy do tego zakład na co najmniej cztery bramki w meczu. Nasz typ: wygrana Man City + powyżej 3,5 bramki

Superbet 1.70 wygrana Man City i powyżej 3,5 bramki Zagraj!

Luton – Chelsea: typy i kursy

W środę z przedstawicielem drugiej klasy rozgrywkowej w Anglii – Luton Town – zmierzy się londyńska Chelsea. W tym przypadku również trudno myśleć o innym rozstrzygnięciu niż wygrana podopiecznych Thomasa Tuchela. The Blues oczywiście nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie swojego przeciwnika, ale dla tego będzie to pierwsza poważna przeszkoda w tych rozgrywkach. Luton wcześniej mierzyło się z drużynami grający na niższych szczeblach.

Podobniej jak w przypadku Manchesteru City, także w składzie Chelsea można spodziewać się kilku dublerów, którzy na co dzień nie mają okazji do występów w wyjściowej jedenastce. Szkoleniowiec londyńskiego zespoły dysponuje jednak bardzo dobrymi zawodnikami, którzy również będą mieli coś do udowodnienia. Nasz typ: wygrana Chelsea

Superbet 1.42 wygrana Chelsea Zagraj!

Liverpool – Norwich: typy i kursy

Teoretycznie nieco trudniejsze zadanie czeka Liverpool, którego przeciwnikiem będzie rywal z Premier League – Norwich City. Kanarki zajmują jednak ostatnie miejsce w ligowej tabeli, są głównym kandydatem do spadku i trudno spodziewać się tego, że będą w stanie zagrozić The Reds w środowym meczu, którego stawką będzie ćwierćfinał Pucharu Anglii.

Obie drużyny w tym sezonie mierzyły ze sobą już trzy razy i za każdym razem boisko ze zwycięstwem opuszczał Liverpool. W ligowych spotkaniach The Reds wygrali 3:0 (na wyjeździe) i 3:1 u siebie), natomiast w meczu w ramach 1/16 finału Carbao Cup zwyciężyli na Carrow Road 3:0. Spokojnej wygranej drużyny Juergena Kloppa spodziewamy się także w środę. Nasz typ: wygrana Liverpoolu i powyżej 2,5 bramki

Superbet 1.50 wygrana Liverpoolu i powyżej 2,5 bramki Zagraj!

1/8 finału Pucharu Anglii: typy

wtorek:

20:15 Peterborough – Manchester City (2 + powyżej 3,5 bramki)

20:30 Crystal Palace – Stoke City (1)

20:55 Middlesbrough FC – Tottenham Hotspur (2)



środa:

20:15 Luton Town – Chelsea FC (2)

20:30 Southampton FC – West Ham United (X2 i powyżej 1,5 bramki)

21:15 Liverpool FC – Norwich City (1 i powyżej 2,5 bramki)



czwartek:

21:15 Everton FC – Boreham Wood (1)

20:15 1 marca 2022 Peterborough Manchester City 26.0 11.0 1.13 20:30 1 marca 2022 Crystal Palace Stoke 1.60 4.00 6.15 20:55 1 marca 2022 Middlesbrough Tottenham 5.05 3.85 1.72 20:15 2 marca 2022 Luton Chelsea 8.00 4.90 1.42 20:30 2 marca 2022 Southampton West Ham 2.50 3.40 2.95 21:15 2 marca 2022 Liverpool FC Norwich 1.20 7.15 14.0 21:15 3 marca 2022 Everton Boreham Wood 1.15 8.40 21.0 20:30 7 marca 2022 Nottingham Forest Huddersfield 2.08 3.45 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2022 10:25 .

