Zagłębie Sosnowiec – Resovia Rzeszów: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (04.08.2024)

Zagłębie – Resovia, gdzie oglądać?

W niedzielnej potyczce w ramach 3. kolejki Betclic 2. Ligi, Zagłębie Sosnowiec przystąpi do meczu z Resovią Rzeszów. Po solidnych występach w pierwszych dwóch kolejkach, drużyna z Sosnowca liczy na kontynuowanie dobrej formy. Podopieczni Marka Saganowskiego na swoim rozkładzie mają zwycięstwa nad Olimpią Grudziądz (2:1) oraz Rekordem Bielsko-Biała. Również rzeszowianie mogą pochwalić się doskonałym początkiem sezonu. Bowiem pokonali Wieczystą Kraków (1:0) i Chojniczankę Chojnice (1:0).

Zagłębie – Resovia, transmisja w TV

Mecz między Zagłębiem a Resovią będzie dostępny w telewizji. Spotkanie zobaczymy na antenie TVP 3, a rywalizację skomentują Dominik Pasternak i Rafał Grodzicki.

Zagłębie – Resovia, transmisja online

Niedzielna potyczka będzie również do obejrzenia w internecie. Starcie rozgrywane w Sosnowcu będzie można zobaczyć na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Żeby skorzystać z możliwości śledzenia meczu u bukmachera Betclic, to należy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić dowolne środki.

Zagłębie – Resovia, kto wygra?

Zagłębie – Resovia, kursy bukmacherskie

Zagłębie Sosnowiec grające u siebie wydaje się być faworytem tego starcia, co odzwierciedlają kursy bukmacherskie. Drużyna będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska i zdobyć trzy punkty. Jeśli mylisz, że gospodarze wygrają, to taki kurs jest na poziomie 2.00. Remis w tym meczu został oszacowany na 3.40. Za wygraną Resovii kurs wynosi 3.40. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Zagłębie Sosnowiec Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2024 11:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Sosnowiec – Resovia Rzeszów? Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP 3, w serwisie sport.tvp.pl oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie Sosnowiec – Resovia Rzeszów? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (4 sierpnia). Początek rywalizacji o godzinie 19:35.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.