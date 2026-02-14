Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym interesującym spotkaniu już dzisiaj, czyli w sobotę, 14 lutego, o godzinie 17:30.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Przed nami mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Zagłębie Lubin zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Miedziowi mają 31 punktów i zajmują 4. miejsce, a Medaliki z 30 oczkami plasują się na 6. pozycji. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli, więc zapowiada się zacięte starcie. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Ten pojedynek oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji – na kanale CANAL+ Sport 3 – gdzie dzisiejsze zawody skomentują Robert Skrzyński i Michał Żyro.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: stream online

Ciekawe starcie w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej CANAL+ online.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: pytania i odpowiedzi

