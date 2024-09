Zagłębie Lubin – Radomiak Radom: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.09.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Zagłębie – Radomiak, gdzie oglądać?

W Zagłębiu Lubin na ławce trenerskiej w PKO Ekstraklasie zadebiutuje Marcin Włodarski. W tym tygodniu poprowadził już zespół do zwycięstwa nad Podbeskidziem Bielsko-Biała po rzutach karnych w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Drużyna Miedziowych przegrała cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych. Tymczasem Radomiak Radom przystępuje do niedzielnego meczu po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce (4:0) na własnym stadionie. Lider klasyfikacji strzelców, Leonardo Rocha, który ma na koncie już 9 bramek, z pewnością będzie chciał powiększyć swój dorobek w starciu z Zagłębiem. Sprawdź naszą zapowiedź na mecz Zagłębie Lubin – Radomiak Radom.

Zagłębie – Radomiak, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębia Lubin z Radomiakiem Radom będzie dostępne na antenie Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 360. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Remigiusz Jezierski.

Zagłębie – Radomiak, stream online

Transmisja meczu będzie też dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcie w internecie, należy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdują się również wszystkie mecze Ligi Mistrzów.

Zagłębie – Radomiak, kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto sprawdzić, co przygotował bukmacher Superbet. To doskonała okazja, by skorzystać z ich oferty. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Stawka na zwycięstwo Zagłębia Lubin wynosi około 2.25, podczas gdy triumf gości można obstawić po kursie 3.10. Z kolei remis został oszacowany na około 3.40.

Zagłębie Lubin Radomiak 2.28 3.50 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2024 08:59 .

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – Radomiak Radom? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (29 września). Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 12:15.

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Lubin – Radomiak Radom? Mecz będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport 3, Canal+ 360 oraz Canal+ online.

